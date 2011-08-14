انهدام باند تهیه و توزیع هروئین در آذربایجان غربی/ کشف 56 کیلوگرم تریاک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم اکبری ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران افزود: باند تهیه و توزیع‌ کننده هروئین که این ماده مخدر را در اوزان 200 تا 300 گرم برای توزیع در ارومیه، میاندوآب، مهاباد، شاهین‌دژ و بوکان آماده کرده بودند، متلاشی شد .

وی همچنین از کشف 56 کیلوگرم تریاک طی یک ماه گذشته در آذربایجان غربی خبر داد و با اشاره به اینکه این میزان تریاک در محل ایست بازرسی دارلک مهاباد در حین بازرسی کشف شده است، اظهار داشت: در در این راستا سه نفر دستگیر و جهت رسیدگی به پرونده به مراجع قضائی استان تحویل داده شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی همچنین با اشاره به کشف 120 کیلوگرم محموله آماده برای تبدیل به شیشه در سردشت طی یک ماه گذشته خبر داد و بیان داشت: آذربایجان غربی بعد از استان تهران دومین رتبه در آمار کشفیات در زمینه مواد مخدر را دارد .

اکبری با بیان اینکه در این راستا هفت نفر دستگیر شده و نیم کیلوگرم هروئین نیز از آنها کشف شد، ادامه داد: کاهش میزان کشفیات در استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ناشی از تنگ شدن عرصه برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد مخدر است .