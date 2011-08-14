جمعیت 40 هزار نفری خسروشهر تنها یک آزمایشگاه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تراب نوروزی ظهر یکشنبه در بازدید سر زده از تنها آزمایشگاه بخش خسروشهر اظهار داشت: با توجه به انبوه مراجعه کنندگان به این آزمایشگاه، نیاز است که مسئولان مربوطه در این راستا تدابیر لازم را انجام داده تا مردم بتوانند به راحتی آزمایشهای لازم را انجام دهند.

نوروزی با اشاره به نیاز تنها آزمایشگاه خسروشهر به افزلیش پرسنل افزود: طی بازدیدی که از این آزمایشگاه داشتم با انبوهی از بیماران که در نوبت برای دادن آزمایش در صف طولانی منتظر بودند مواجه شدم که ساعتها در صف طولانی منتظر هستند.

وی گفت: این آزمایشگاه در عمل می توانند از تعداد 10 نفر آزمایش بگیرد که این مسئله باعث می شود، انجام آزمایش ونمونه گیری خیلی از مراجعه کنندگان به روز بعد موکول شود.

بخشدار خسروشهر افزود: این امر موجب نارضایتی بیماران می شود و مردم نارضایتی خود را بیان کرده اند و ما باید برای حل مشکلات مردم تلاش کرده و اسباب راحتی آنها را فراهم سازیم.

نوروزی یادآور شد: طی جلسه ای با رئیس مرکزبهداشت خسروشهر عنوان شد که آزمایشگاه بخش خسروشهر تنها با یک نیرو اداره می شود.

وی گفت: خسروشهر با وجود جمعیت بیش از 40 هزار نفر با منطقه قراملک و یا روستای اسفنجان در یک ردیف قرار دارد در حالیکه آمار جمعیت در این بخش اصلا با آنها قابل قیاس نیست وباید سریعا برای رفع این مشکل مسئولان امر وارد عمل شوند.