به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی سی و سومین دوره رقابتهای بسکتبال جام ویلیام جونز امروز یکشنبه در چینتایپه برگزار شد که طی آن ملیپوشان بسکتبال کشورمان در مصاف با کرهجنوبی به برتری 66 بر 59 دست یافتند و برای سومین بار صاحب جام قهرمانی این دوره از رقابتها شدند.
بسکتبال ایران پیش از این در چهار دوره این رقابتها شرکت کرده بود که طی آن دو بار صاحب عنوان قهرمانی شده بود.
دیدار ردهبندی سی و سومین دوره رقابتهای بسکتبال جام ویلیام جونز نیز میان دو تیم فیلیپین و چین تایپه برگزار شد که طی آن فیلیپینیها با کسب پیروزی 82 بر 72 در رده سوم مسابقات قرار گرفتند. ردهبندی نهایی تیمهای شرکت کننده به این شرح است:
1- ایران
2- کره جنوبی
3- فیلیپین
4- چین تایپه
5- ژاپن
6- اردن
7- مالزی
8- امارات
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