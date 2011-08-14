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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

بسکتبال جام ویلیام جونز/

تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد/ سومین جام قهرمانی روی دست ملی‌پوشان

تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد/ سومین جام قهرمانی روی دست ملی‌پوشان

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر کره جنوبی برای سومین بار عنوان قهرمانی مسابقات جام ویلیام جونز را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز یکشنبه در چین‎تایپه برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان بسکتبال کشورمان در مصاف با کره‎جنوبی به برتری 66 بر 59 دست یافتند و برای سومین بار صاحب جام قهرمانی این دوره از رقابت‎ها شدند.

 بسکتبال ایران پیش از این در چهار دوره این رقابت‎ها شرکت کرده بود که طی آن دو بار صاحب عنوان قهرمانی شده بود.

دیدار رده‎بندی سی و سومین دوره رقابت‏های بسکتبال جام ویلیام جونز نیز میان دو تیم فیلیپین و چین تایپه برگزار شد که طی آن فیلیپینی‌ها با کسب پیروزی 82 بر 72 در رده سوم مسابقات قرار گرفتند. رده‌بندی نهایی تیم‌های شرکت کننده به این شرح است:

1- ایران
2- کره جنوبی
3- فیلیپین
4- چین تایپه
5- ژاپن
6- اردن
7- مالزی
8- امارات

کد مطلب 1383355

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