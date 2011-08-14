به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز یکشنبه در چین‎تایپه برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان بسکتبال کشورمان در مصاف با کره‎جنوبی به برتری 66 بر 59 دست یافتند و برای سومین بار صاحب جام قهرمانی این دوره از رقابت‎ها شدند.

بسکتبال ایران پیش از این در چهار دوره این رقابت‎ها شرکت کرده بود که طی آن دو بار صاحب عنوان قهرمانی شده بود.

دیدار رده‎بندی سی و سومین دوره رقابت‏های بسکتبال جام ویلیام جونز نیز میان دو تیم فیلیپین و چین تایپه برگزار شد که طی آن فیلیپینی‌ها با کسب پیروزی 82 بر 72 در رده سوم مسابقات قرار گرفتند. رده‌بندی نهایی تیم‌های شرکت کننده به این شرح است:

1- ایران

2- کره جنوبی

3- فیلیپین

4- چین تایپه

5- ژاپن

6- اردن

7- مالزی

8- امارات