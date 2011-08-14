اعلام اسامی برندگان مسابقه امام زمان شناسی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام اسامی برندگان مسابقه امام زمان شناسی (به مناسبت گرامیداشت نیمه شعبان ) در استان البرز با همکاری آموزش و پرورش این استان صورت گرفته است.

اسامی همکاران برگزیده در مسابقه ( پیامک )امام زمان شناسی اعلام شده ضمن اینکه نام منطقه و آموزشگاه هر فرد برگزیده نیز اعلام شده است.

مریم حسین آبادی از ساوجبلاغ از آموزشگاه شهید جوینی، منیر پور سعیدی از نظرآباد از آموزشگاه شهید بکان و منصوره الهیاری از کرج 2 از آموزشگاه منتظر قائم از برگزیدگان این مسابقه هستند.

همچنین اقدس خلج از کرج3 از آموزشگاه 12 فروردین و الله یار نصیری از کرج4 از آموزشگاه مفید، دیگر برگزیدگان این مسابقه هستند.

همکاران مربوطه باید با در دست داشتن مدارک شناسایی به گروه راهنمایی استان مراجعه کنند.

اعلام سایت ثبت نام الکترونیکی عوامل اجرایی سر شماری عمومی نفوس ومسکن

سایت ثبت نام الکترونیکی عوامل اجرایی سر شماری عمومی نفوس ومسکن در سایت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اعلام شده است.

در سایت آموزش و پرورش البرز آمده است: " افرادی که مایل به همکاری در سرشماری نفوس ومسکن سال ۱۳۹۰ هستند، می توانند با مراجعه به سایت http://s90amar.orj.ir/ ثبت نام کنند."