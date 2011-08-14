تنها چاره در مواقع خشکسالی کار اجرایی است/ افتتاح ساختمان مدیریت بحران یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قدمی در مراسم افتتاح ساختمان جدید مدیریت بحران استان یزد اظهار داشت: خشکسالی شبیه سرطان است که باید قبل از وقوع از آن پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر رفع مشکل خشکسالی استان یزد بیان داشت: در هنگام بحران فقط باید کار اجرایی صورت پذیرد.

استاندار یزد نیز در این مراسم، وجود اقلیم خشک و پراکندگی روستاها و شهرها در وسعت استان را از جمله علل خشکسالی در استان نام برد و افزود: میانگین بارندگی سال زراعی جاری در استان یزد 53.3 میلیمتر بوده که در مقایسه با میانگین بارندگی سال گذشته 18.4 میلیمتر و میانگین بارندگی بلندمدت در زمان مشابه 40 میلیمتر کاهش داشته است.

محمدرضا فلاح زاده بیان داشت: نیاز آب استان یزد 197 میلیون متر مکعب است که 67 میلیون متر مکعب آن از خط اول انتقال آب استان تامین می شود.

وی بر اختصاص بودجه های لازم به منظور مقابله با خسارات ناشی از خشکسالی استان تاکید کرد.

استاندار یزد همچنین بر صرفه جویی از منابع آبی و اجرای خط دوم انتقال آب به استان یزد تاکید کرد.

فلاح زاده ادامه داد: از حدود چهار هزار و 300 حلقه چاه استان، 10 درصد خشک شده و 60 درصد نیز با کاهش شدید آب مواجه شده است.

وی افزود: همچنین از سه هزار و 180 رشته قنات موجود حدود 70 درصد و از 620 دهنه چشمه در استان 90 درصد به صورت کامل خشک شده است.

فلاح زاده اظهار داشت: بهره برداری از آبهای لب شور کویری و در اولویت قرار گرفتن طرح بهشت آباد با کمک مجلس شورای اسلامی در دستور کار استان قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد خشکسالی و نیاز مبرم استان یزد به آب، حل مشکل آب این استان را خواستار شد.

استاندار یزد با تاکید بر تامین اعتبار تعمیر خط انتقال اول آب استان، تصریح کرد: حل مشکل خشکسالی استان باید در اولویت کار فرمانداران قرار بگیرد.

نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم به بیان برخی از مشکلات استان بویژه مشکل خشکسالی پرداختند.

در این جلسه گزارشی از سیمای خشکسالی استان ارائه و مقرر شد جلسه ای ویژه با حضور رئیس جمهور و دستگاه های ذیربط استان در مورد رفع مشکل خشکسالی یزد برگزار شود.

در این مراسم ساختمان مدیریت بحران استان مصوب سفر رئیس جمهور با حضور معاون وزیر کشور و ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان افتتاح شد.

در ادامه سفر معاون وزیر کشور به یزد مرکز کنترل عملیات استان یزد در محل پایگاه امداد و نجات هوایی جمعیت هلال احمر با اعتبار هزار میلیون ریال افتتاح شد.