مرغداریهای چهار محال و بختیاری تسهیلات دریافت می کنند

برزو هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح سیستم گرمایشی مرغداری اظهار داشت: مرغداریهای این استان مبلغ دو میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این میزان تسهیلات با سود چهار درصد و باز پرداخت شش ساله به مرغداری اختصاص یافته، بیان داشت: به ازای هر 14 هزار قطعه ای 53 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

معاون بهبود تولیدات دام سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این تسهیلات با هدف تغییر نگرش نوع نگرش سوخت نقت و گاز به گاز، اصلاح سیستم تهویه، اصلاح سیستم گرمایشی، گاز کشی مرغداری، تامین آب خوری و دانه خوری و ... به مرغداران ارائه می شود.

هیبتیان بیان داشت: 53 مرغداری برای اعطای تسهیلات در استان با نظر سازمان مهندسی، اتحادیه مرغداران و نظارت معاونت تولید دام شناسایی و تکیمل پرونده در حال اجراست.

وی تصریح کرد: مرغدارانی که نسبت به اصلاح سیستم گرمایشی اقدام کردند از 30 درصد اعتبارات بلاعوض صندوق توسعه کشاورزی بهره مند می شوند.

معاون بهبود تولیدات دام سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه از 175 مرغداری، 53 مرغداری سهیمه از اعتبار و تسهیلات استفاده می کنند، بیان داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه استان سیستم گرمایشی تمامی مرغداریها اصلاح می شود.