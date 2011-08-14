نشان مرغوبیت صنایع دستی آسیای مرکزی به هنرمندان کرمانشاهی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله سپهر اظهار داشت: داوری نشان مرغوبیت یونسکو سال 2010 در استان اصفهان، معاونت مرکزی صنایع دستی با حضور چونلی هان نماینده یونسکو در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و ترکمنستان و رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران برگزار شد.

سپهر تصریح کرد: این داوری بین تمام استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که استان کرمانشاه با انتخاب چهار اثر رتبه دوم را در کشور بدست آورد.

وی ادامه داد: هنرمندان منتخبان یونسکو از استان کرمانشاه، یدالله محمدی با دو اثر در رشته زیورآلات فلزی از شهرستان کرمانشاه، عزیز سردرای با یک اثر در رشته موج بافی از شهرستان کرمانشاه، سعید ذوالنوری با یک اثر در رشته ساخت ساز سنتی از شهرستان صحنه می باشند که مدرک نشان مرغوبیت صنایع دستی برنامه سال 2010 در غرب آسیای مرکزی به آنها اهدا شد.

سپهر تصریح کرد: استان کرمانشاه در نظر دارد داوری ملی نشان مرغوبیت صنایع دستی در سطح منطقه غرب با حضور استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان و ایلام در نیمه دوم سال 1390 برگزار نماید که منتخبین در این داوری جهت نشان مرغوبیت یونسکو سال 2012 در اولویت قرار خواهند گرفت.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه با توجه به قدمت تاریخی و هنرمندان و صنعتگران خوش ذوق اش امید دارد که همچنان جایگاه خود را حفظ نموده و جهت صعود به پله های ترقی و انتخاب اثرهایی با کیفیت بالا و دریافت نشان مرغوبیت کالا روز به روز موفقیت بیشتر و بهتری داشته باشند.