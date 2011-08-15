شمیرانات با مشکل جمع آوری زباله و پسماندهای غذایی گردشگران مواجه است

علی یعقوبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان شمیرانات با دارا بودن مسیرهای متعدد گردشگری در کوهستانها و حاشیه رودخانه ها با مشکل جمع آوری و پاکسازی زباله و پس ماندهای غذایی مسافران و گردشگران مواجه است.

وی گفت: معضلات و مشکلات مربوط به زباله های تولید شده در شمیرانات در کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان بررسی شده و این امر نیازمند تلاش بیشتری است.

این مسئول اضافه کرد: کارگروه مدیریت پسماند با توجه به نظارت و اجرای دقیق مفاد قانون مدیریت پسماند به استناد تبصره ماده 2 آئین نامه اجرایی این قانون در شهرستان شمیرانات ایجاد شده است.

شهرداریها اهتمام بیشتری در پیشگیری از صرف هزینه های بالا برای جمع آوری زباله داشته باشند

وی یادآور شد: لازم است که مسئولان دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداریها و شوراها اهتمام بیشتری در پیشگیری از صرف هزینه های بالا برای جمع آوری زباله ها داشته باشند.

یعقوبی نژاد با بیان اینکه این امر با انجام فرهنگسازی در بین شهروندان و گردشگران محقق می شود، افزود: عمده پسماندهای تولیدی شمیرانات به دلیل برخورداری از شرایط خاص توپوگرافی و جغرافیایی خصوصاً در دو بخش لواسانات و رودبار قصران و حضور گردشگران در سطح منطقه از نوع عادی است.

وی عنوان کرد: به استناد ماده 7 قانون پسماند، مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها، دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف این دو، به عهده بخشداریهاست.

سرپرست اداره محیط زیست شمیرانات ادامه داد: به موجب همین ماده قانونی، مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده و در صورت تبدیل به پسماندهای عادی با شهرداری، دهیاری و بخشداری است.