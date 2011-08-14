به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف، به دست آوردن تصویری روشن از وضعیت آثار تولیدشده عاشورایی اعم از کارهای ادبی، آثار پژوهشی، کتاب‌های حوزه نمایشی و تعزیه، نقد و تحلیل و در نهایت آثار بخش کودک و نوجوان را از جمله اهداف برپایی این عرصه رقابتی توصیف کرد و گفت: روشن کردن نقاط قوت و کاستی‌های موجود و ایجاد فرصتی برای نقد و بررسی آثار عاشورایی داخلی و برپایی نشست‌هایی در این حوزه، از دیگر دلایل برپایی این جشنواره‌اند.

او در خصوص ارزیابی یا قضاوت آثار مکتوب این عرصه، عنوان کرد: اکنون برای قضاوت نهایی زود است؛ اما تصور نمی‌شد با چنین حجمی از تألیفات عاشورایی مواجه شویم که خوشبختانه متوجه تألیفات متعدد در برخی از حوزه‌ها و فقر مکتوبات در حوزه‌های دیگری شدیم.

شریف افزود: به عنوان نمونه، در عرصه «ادبیات نمایشی عاشورایی» اقدامات چندانی انجام نشده است؛ اما در بخش «پژوهش‌های عاشورایی» آثار بیش‌تری به دست ما می‌رسند و تعداد این مکتوبات افزایش می‌یابند. همچنین در عرصه شعر عاشورایی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و در حوزه ادبیات داستانی عاشورا نیز کارهای نسبتا خوبی تولید شده‌ است.

مدیر مجتمع فرهنگی عاشورا ادامه داد: با بررسی آثار گردآوری‌شده، به نظر می‌رسد طیفی از نویسندگان جوان به عرصه خلق مکتوبات عاشورایی وارد شده‌اند. بررسی و مطالعه آثار و کتاب‌های پنج سال منتهی به دهه 90، امیدواری را برای تولید کارهای ماندگار در عرصه‌های عاشورایی افزایش می‌دهد.

وی همچنین اظهار کرد: در آخرین نشستی که با دست‌اندرکاران این جشنواره داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که نیمی از مسیر گردآوری آثار را طی کرده‌ایم و تاکنون موفق به جمع‌آوری بیش از 1000 عنوان شده‌ایم.

مدیر مجتمع فرهنگی عاشورا گفت: حدود بیش از 2000 اثر عاشورایی در این مدت زمان تالیف شده‌اند و قرار است این آثار در 10 تا 12 شاخه علمی، بررسی و ارزیابی شوند.

وی عنوان کرد: همچنین پیش‌بینی می‌شود با پایان یافتن گردآوری کتاب‌ها هم‌زمان با اتمام ماه مبارک رمضان، زمینه‌های داوری آثار فراهم شود و در ماه محرم (آذرماه 1390) بتوانیم مراسم نهایی نخستین دوره «انتخاب بهترین کتاب سال عاشورا» را برگزار کنیم.

شریف ادامه داد: زمان‌بر شدن آثار به دلیل تنوع و تکثر ناشران کشور، که علی القاعده کتاب‌های ناشران شهرستانی با تاخیر دریافت می‌شود، اندکی کار را از حد معمول برای ما دشوارتر کرده است.

مدیر مجتمع فرهنگی عاشورا در پایان تاکید کرد: در این مجال از ناشران کشور می‌خواهیم تا آثار مورد نظر ما را در اختیار دبیرخانه این جشنواره قرار دهند.