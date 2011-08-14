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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

حسین پور:

شش میلیون گل در استان چهار محال و بختیاری تولید می شود

شش میلیون گل در استان چهار محال و بختیاری تولید می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس گل و گیاه سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: پیش بینی می شود در سال جاری شش میلیون گل در استان تولید شود.

یحیی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته پنج میلیون گل دراین استان تولید شد، اظهار داشت: در سال جاری پیش بینی می شود شش میلیون گل تولید شود.

وی با اشاره به اینکه در پنج ماهه سال جاری دو میلیون و 900 هزار شاخه گل دراین استان تولید شده است، بیان داشت: متوسط عملکرد تولید گل رز در هر متر مربع 120 شاخه و گل آلسترومریا درهر متر مربع 270 شاخه است.

حسین پور با اشاره به اینکه 11 واحد گلخانه ای در استان فعال هستند، بیان داشت: میزان اشتغالزایی واحدهای گلخانه ای دراین استان 45 نفراست.

کارشناس گل و گیاه سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه این استان رتبه دهم و یازدهم کشور را در صادرات داخلی گل های تزیینی داراست، اذعان داشت: تولیدات گل استان به استانهای تهران، شیراز و اصفهان صادرشده است.

وی تاکید کرد: در سال  گذشته  یک میلیون گل آلسترومریا و بقیه تولیدات گل رز بوده است.
   
 

کد مطلب 1383373

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