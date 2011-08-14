شش میلیون گل در استان چهار محال و بختیاری تولید می شود

یحیی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته پنج میلیون گل دراین استان تولید شد، اظهار داشت: در سال جاری پیش بینی می شود شش میلیون گل تولید شود.

وی با اشاره به اینکه در پنج ماهه سال جاری دو میلیون و 900 هزار شاخه گل دراین استان تولید شده است، بیان داشت: متوسط عملکرد تولید گل رز در هر متر مربع 120 شاخه و گل آلسترومریا درهر متر مربع 270 شاخه است.

حسین پور با اشاره به اینکه 11 واحد گلخانه ای در استان فعال هستند، بیان داشت: میزان اشتغالزایی واحدهای گلخانه ای دراین استان 45 نفراست.

کارشناس گل و گیاه سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه این استان رتبه دهم و یازدهم کشور را در صادرات داخلی گل های تزیینی داراست، اذعان داشت: تولیدات گل استان به استانهای تهران، شیراز و اصفهان صادرشده است.

وی تاکید کرد: در سال گذشته یک میلیون گل آلسترومریا و بقیه تولیدات گل رز بوده است.



