انتقاد سخنگوی شورا از اعضای شورای شهر / سئوالات را مکتوب بپرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهرتهران در جریان سیصد و نود و پنجمین جلسه شورا بررسی طرح اصلاحیه مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ را به دلیل تکمیل مطالعات شهرسازی و کارشناسی به مدت 3 ماه مسکوت گذاشته تا معاونت شهرسازی به همراه معاونت مالی شهرداری تهران لایحه را پس از بررسیهای کارشناسی جهت بررسی تصویب به شورای شهر ارائه دهند.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران در جریان بررسی این طرح افزود: در حال حاضر از املاک واقع در دو طرف خیابانها، معابر و یا لبه هایی که مرز مناطق شهرداری را مشخص می کند در هنگام پرداخت ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ارقام متفاوتی را نسبت به املاک مجاور در منطقه دریافت می شود به همین دلیل از شهرداری تهران خواسته شد که این بلوکها و املاک و مرز بندیهای مناطق را شناسایی کنند و نسبت به تعدیل قیمتها که در برخی مواقع اختلاف زیادی را ایجاد می کند اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: طرح فعلی جوابگوی انتظارات نیست بهتر است کار کارشناسی دقیقتری صورت گیرد.

همچنین در این جلسه معرفی دو تن از اعضای هیئت عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در دستور کار شورا قرار داشت که به دلیل عدم معرفی دو تن دیگر از اعضای هیئت مدیره مقرر شد طی هفته آینده اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی که 4 نفر هستند مجددا به شورای شهر جهت تصویب معرفی شوند.

براساس این گزارش در سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای شهر تهران آخرین گزارش حسابرس قانونی در خصوص رسیدگی به عملکرد مالی شهرداریهای مناطق 16،18 و 19 ارائه شد.

پلهای کهریزک نصب نشده است

حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه مجددا متذکر شد متاسفانه براساس قولی که مسئولان شهرداری داده بودند پلهای مورد نیاز کهریزک هنوز نصب نشده اند این درحالی است که بارها بودجه این پروژه در بودجه کل شهرداری تهران از سوی شورای شهر تصویب شده است.

سئوالات اعضای شورا به صورت کتبی به شهرداری ابلاغ شود

خسرو دانشجو سخنگوی شورا نیز طی تذکری از اعضای شورای شهر خواست چنانچه سئوالی را از شهردار تهران می پرسند و خواستار پاسخگویی هستند در مورد ابلاغ کتبی آن سئوالها نیز اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: طی هفته های قبل برخی از اعضای شورای شهر اعتراضات خود به عملکرد شهرداری تهران را در قالب سئوال از شهردار مطرح کردند در حالی که طبق قانون شهردار تهران موظف است ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ سئوال به جهت پاسخگویی اقدام کند متاسفانه اعضای شورا نسبت به ابلاغ سئوال هایشان به دفتر شهردار اقدامی انجام نداده اند .

دانشجو افزود: چنانچه از ظرفیت قانونی طرح سئوال نمی خواهیم استفاده کنیم بهتر است تنها تذکر داده شود .

وی یادآور شد: بنده به عنوان سخنگوی شورا از سوی خبرنگاران مورد پرسش قرار می گیرم چرا شهردار تهران سئوال نمایندگان شورا را بی پاسخ گذاشته است و این در حالیست که سئوال اعضا به صورت رسمی به شهردار تهران ابلاغ نشده است.

در این جلسه گزارش حسابرسی مناطق 16، 18 و 19 شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت که با پایان این حسابرسیها، حسابرسی مالی مناطق 22 گانه شهرداری تهران برای سال 87 به اتمام رسید.

در پایان این دستور جلسه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در قالب پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی شورای شهر تهران اظهار داشت: با اتمام این حسابرسیها شهرداری گزارشی کلی از وضعیت مالی ارائه کند.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز اعلام کرد: در جلسات آتی شورای شهر گزارش تلفیقی مالی شهرداری تهران با حضور تمامی معاونتهای شهرداری برگزار می شود. ضمن اینکه برای حسابرسی سال 88 گزارش سازمانها و شرکت های تابعه نیز به این گزارشها اضافه خواهد شد.

حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران با بیان اینکه با انجام این حسابرسی باری از دوش معاونت مالی و اداری شهرداری تهران برداشته شد و شهرداران در جریان مباحث مالی منطقه خود قرار گرفتند تاکید کرد: شهرداران اگر جوابی در خصوص گزارشها دارند هر چه سریعتر به صورت کتبی به شورا ارائه کنند تا پس از بررسیهای بعدی به صورت حجم انباشته باقی نماند.

حسین محمد پورزرندی معاون مالی اداری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه با توسعه حسابرسیها در شهرداری کار این معاونت در راستای انجام بهتر وظایف راحت تر می شود، اظهار داشت: با حسابرسی وضعیت مالی شهرداری تهران به سمت شفافیت بیشتر حرکت می کند.

رئیس شورای شهر تهران در پایان اظهار داشت: بار سنگینی که در مسائل مالی به دوش شهرداری تهران بود امروز به جاهای خوبی رسیده است و امیدواریم در آینده نیز با همین روند در مسیر شفاف سازی حرکت کند.

همچنین در این جلسه گزارش جامع در خصوص سیستم بهای خدمات تمام شده در شهرداری تهران توسط معاون مالی اداری شهرداری تهران ارائه شد.

معاون مالی اداری شهرداری تهران با بیان اینکه طرح این کار توسط دانشگاه شهید بهشتی تهیه و به وسیله شهرداری اجرا و دانشگاه آزاد نیز بر آن نظارت دارد، اظهار داشت: کار انجام شده ماحصل سیستمهای تعهدی است و سیستم مالی شهرداری امروز به سمت سیستم حسابداری مدیریتی که همان سیستم بهای خدمات تمام شده است حرکت می کند.

وی در خصوص مشارکت دو دانشگاه در عملیاتی شدن این طرح اظهار داشت: سیستم مالی به گونه ای است که اگر طرحهای مدیریتی آن از اساس به درستی تهیه نشوند شهرداری را با مشکل مواجه خواهند کرد، بنابراین شهرداری تهران با پشتوانه علمی وارد عمل شده و برای طراحی آن دقت زیادی را به عمل آورد.

در ادامه طراح این پروژه با بیان اینکه استقرار این سیستم گامی بزرگ در جهت توسعه و تحول در سیستم مالی شهرداری است، اظهار داشت: بکارگیری چنین سیستمی نشان دهنده تفکر استراتژیک و خرد مالی مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه وظیفه حسابداری بهای تمام شده ، اندازه گیری بهای تمام شده است، گفت: ضرورت پیاده سازی چنین طرحی یافتن بهای تمام شده برای عملکرد شهرداری است تا به دنبال آن بودجه ریزی صحیح و استاندارد سازی بهای تمام شده خدمات صورت گیرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهرتهران پس از بازدید از این سیستم و بررسی و اظهار نقطه نظرات اعضای شورای دراین خصوص اعلام کرد: این طرح نیز قطعا و یقینا مانند سیستم تعهدی مورد تائید و حمایت شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد تا در 6 ماه آینده بتوان تمام پروژه های شهرداری را در این سیستم ثبت کرد.