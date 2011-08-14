سازمان نظام مهندسی ساختمان نباید فقط نهاد نظارتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امین مقومی ظهر یکشنبه در مراسم اعطای پروانه اشتغال به کار به مهندسین قمی که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی باید از حالت نظارتی خارج شود، اظهار داشت: این سازمان نباید فقط بحث طراحی و نظارتی را دنبال کند بلکه باید کارهای اجرایی را انجام دهد.



نظام مهندسی قم از نظر علمی دارای پتانسیل بالایی است



وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی قم در کشور از نظر علمی دارای پتانسیل بالایی است، ابراز داشت: این سازمان در راستای کنترل ساختمان گامهای موثری برداشته و تاکنون توانسته در آزمون محاسبات و شهرسازی رتبه دوم در کشور را کسب کند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه لازمه به مرحله ظهور رسیدن پتانسیل علمی در قم تعامل و حضور جامعه مهندسی در عمران و آبادانی استان است، اضافه کرد: تاکنون سازمان نظام مهندسی با نهادهای مختلف از جمله مسکن و شهرسازی تعامل‌های سازنده و خوبی را داشته است.



وی ابراز داشت: ایجاد اشتغال بیشتر برای مهندسین استان، صدور خدمات مهندسی و افزایش اطلاعات فنی و مهندسی متخصصان قم از جمله اولویت‌های کاری هیئت مدیره نظام مهندسی استان در یک سال باقی مانده است.



تکنولوژی فنی مهندسی روز دنیا باید فرهنگ سازی شود



مقومی با تاکید بر اینکه تکنولوژی‌های روز دنیا باید در بین مردم و مهندسان قم فرهنگ سازی شود، اضافه کرد: افزایش آموزشها و برگزاری سمینارهای علمی مختلف فنی و مهندسی و همچنین اطلاع رسانی مناسب در خصوص استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا ازجمله کارهای فرهنگ سازی در جامعه است.