75 درصد از بدهی نیم درصد شهرداری آستارا به کتابخانه های عمومی واریز شد

قاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموع معوقه شهرداری آستارا به کتابخانه عمومی از سال 1384 یک میلیارد و 320 میلیون ریـــال بود که شهــردار آستــارا 970 میلیون ریال به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز کرده است.

وی همچنین ضمن تشکر از توجهات و حمایتهای فرهنگی شهردار آستارا نسبت به کتابخانه و ارتقای فرهنگ مطالعه مفید مردم شهرستان آستـارا، اظهارداشت: به یقین توجه شهرداران به وضعیت کتـابخانه های حوزه خود، باعث رشد و ترقی فرهنــگی مردم آن منطقه می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آســتارا گفت: با دریافت 75 درصد از سهم نیم درصد از درآمدهای شهرداری آستارا، نیــــازهای تعمیر، تجهیز و تأمین منابع کتابخانه رفع خواهد شد.

"عروجعلی کوهی" شهردار آستارا پیش از این نیز در پنجمین گردهمایی کارشناسـان انجمن کتابخانه های عمومی سراسر کشور در بندرانزلی به دلیل سـاخت و تجهیزکتـابخانه شماره یک شهرسـتان آستارا با زیر بنای 350 متر مربع و پرداخت به موقع نیم درصد شهرداری مورد تقدیر قرار گرفته بود.