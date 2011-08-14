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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۹

خسروی:

75 درصد از بدهی نیم درصد شهرداری آستارا به کتابخانه های عمومی واریز شد

75 درصد از بدهی نیم درصد شهرداری آستارا به کتابخانه های عمومی واریز شد

آستارا - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا از واریز 75 درصد از بدهی نیم درصد شهرداری این شهرستان به حساب انجمن کتابخانه های عمومی خبر داد.

قاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموع معوقه شهرداری آستارا به کتابخانه عمومی از سال 1384  یک میلیارد و 320 میلیون ریـــال بود که شهــردار آستــارا 970 میلیون ریال به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز کرده است.

وی همچنین ضمن تشکر از توجهات و حمایتهای فرهنگی شهردار آستارا نسبت به کتابخانه و ارتقای فرهنگ مطالعه مفید مردم شهرستان آستـارا، اظهارداشت: به یقین توجه شهرداران به وضعیت کتـابخانه های حوزه خود، باعث رشد و ترقی فرهنــگی مردم آن منطقه می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آســتارا گفت: با دریافت 75 درصد از سهم نیم درصد از درآمدهای  شهرداری آستارا، نیــــازهای تعمیر، تجهیز و تأمین منابع کتابخانه رفع خواهد شد.

"عروجعلی کوهی" شهردار آستارا پیش از این نیز در پنجمین گردهمایی کارشناسـان انجمن کتابخانه های عمومی سراسر کشور در بندرانزلی به دلیل سـاخت و تجهیزکتـابخانه شماره یک شهرسـتان آستارا با زیر بنای 350 متر مربع و پرداخت به موقع نیم درصد شهرداری مورد تقدیر قرار گرفته بود.

کد مطلب 1383379

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