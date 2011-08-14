به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قلندر پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اعطای پروانه اشتغال بکار به مهندسان قمی که در فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه پروژه مسکن مهر در کشور تامین کننده اشتغال است، اظهار داشت: در حال حاضر دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در سطح کشور در حال ساخت است که حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور در سال گذشته و جاری مربوط به مسکن مهر بوده است.
وی با بیان اینکه به ازای هر واحد ۶۰ متری که در مسکن مهر ساخته میشود یک اشتغال دائم و غیر دائم بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میشود، اضافه کرد: مسکن مهر علاوه بر تامین مسکن قشر متوسط و پایین جامعه، تأمین کننده اشتغال کشور نیز است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم با تاکید بر اینکه نگاهها باید به مسکن مهر تیزبینانه باشد، افزود: نگاهها به مسکن مهر نباید فقط مهندسی باشد بلکه باید مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز مورد توجه باشد بدلیل اینکه بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور نمیخواهد مسکن مهر در ایران به سرانجام برسد در صورتی این پروژه عظیم به خوبی به سرانجام رسیده است.
مشکل مسکن تا سال ۹۱ وجود نخواهد داشت
وی با اشاره به اینکه پتانسیلی که در مسکن مهر وجود دارد، مشکل مسکن را تا سال ۹۱ مرتفع کرده است، ابراز داشت: پتانسیل فنی و مهندسی که از مسکن مهر در کشور باقی خواهد ماند ظرفیت خوبی برای عمران و آبادانی کشور خواهد بود.
قلندر با بیان اینکه ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان قم وجود دارد که ۳۷ هزار واحد مختص شهر قم است، اظهار داشت: در حال حاضر قم در بین استانهای کشور در بحث ساخت مسکن مهر از انتهای جدول به رتبه نخست رسیده است.
وی ادامه داد: این میزان واحد مسکونی که در قم در حال ساخت است چند برابر استانهای همجوار است و این امر هیچ زمان بدون نظارت و طراحی جامعه مهندسی استان محقق نمیشد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم گفت: این امر نشان دهنده این است که نظام مهندسی استان به خوبی وارد عرصه کار شده است و با تمام وجود در حال خدمت است.
وی با اشاره به اینکه مسکن مهر یکی از سیاستهای اصلی دولت است، اضافه کرد: تأمین مسکن، اشتغال و هدفمندی یارانهها سه سیاست اصلی دولت است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم پروژههای مسکن مهر را تأمین کننده 30 درصد اشتغال در کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قلندر پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اعطای پروانه اشتغال بکار به مهندسان قمی که در فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه پروژه مسکن مهر در کشور تامین کننده اشتغال است، اظهار داشت: در حال حاضر دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در سطح کشور در حال ساخت است که حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور در سال گذشته و جاری مربوط به مسکن مهر بوده است.
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