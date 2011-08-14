طرحهای مشکوک موساد با همراهی آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه القدس آنلاین در مطلبی به نقل از یک روزنامه نگار آمریکایی با نام "وین مادسن" آورده است : رژیم صهیونیستی طرح مشکوکی را برای استقرار کُردهای یهودی به جای کلدانی ها و آشوری ها در شمال عراق آغاز کرده است.

مادسن افزود: هدف از این طرح، انتقال کردهای یهودی از اراضی اشغالی به استان نینوا در شمال عراق به ویژه شهر موصل به بهانه سفرهای دینی و بازدید از قبرستانهای یهودی قدیمی است.

در گزارش مادسن ذکر شده است : یهودیان کرد از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 اقدام به خرید زمینهایی در مناطقی که آن را ملک تاریخی یهود می خوانند، کرده اند.

در این گزارش آمده است : موساد با همراهی مزدوران و با هماهنگی شبه نظامیان کرد حملاتی را علیه مسیحیان و کلدانیان عراقی در "موصل"،"اربیل"،"الحمدانیه"،"تل اسقف"،"قره قوش"،"عقره" و دیگر مناطق انجام داده است.

مادسن می افزاید: سعی می شود که کلدانیان را با زور از منطقه اخراج کنند تا به طرحهای خیالی خود جامه عمل بپوشانند و هدف این طرح صهیونیستی جایگزین کردن کردهای یهودی به جای کلدانیان و آشوری هاست.

در این گزارش آمده است : آمریکا هم همدستی آشکاری با موساد دارد و رهبران دو حزب عمده کرد(اتحادیه میهنی و دموکرات) نیز از این طرحها اطلاع دارند.

مادسن با اشاره به اشغال سرزمین فلسطین به دست صهیونیستها گفت : عملیاتی مشابه آنچه پس از جنگ جهانی دوم علیه فلسطینی ها در اراضی اشغالی صورت گرفت و طی آن صهیونیستها جانشین فلسطینی ها شدند، در حال رخ دادن است.