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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

علوی در گفتگو با مهر:

بی‌توجهی به تقوای سیاسی در انتخابات ریزش نیروهای انقلاب را در پی دارد

بی‌توجهی به تقوای سیاسی در انتخابات ریزش نیروهای انقلاب را در پی دارد

عضو مجلس خبرگان رهبری مهمترین عارضه ناشی از بی‌توجهی به تقوای سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی ریزش یک سلسله از نیروهای بدنه انقلاب خواند و خواستار شان شد که کاندیداها از رفتارهای به اصطلاح افشاگرانه دست بردارند.

محمود علوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخلاق در رقابت انتخاباتی گفت: با مطالعه تجربیات برگزاری 32 انتخابات در کشور می توانیم دریابیم که آسیب ها را باید مورد بازشناسی قرار داده و در مسیر رفع آن گام برداریم.

وی با تاکید بر این که آفات انتخابات در 32 سال هرگز با خود انتخابات مرتبط نبوده است، تصریح کرد: همواره عوارض انتخابات ناشی از عدم پایبندی کاندیداها و حامیانشان به اخلاق رقابت انتخاباتی و تقوی سیاسی بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: این آسیب ها همواره در زمان تبلیغات انتخاباتی و بیشتر در میان حامیان و هواداران بروز کرده است و همین اتفاقات عوارضی را برای انقلاب در پی داشته است.

علوی به آسیب های عدم اخلاق مداری در رقابت انتخاباتی اشاره کرد و گفت: مهمترین عارضه بی توجهی به تقوای سیاسی در رقابت های انتخاباتی ریزش یک سلسله از نیروهای بدنه انقلاب است.

وی ادامه تاکید کرد: عقل حکم می کند که برای جلو گیری از آسیب های این چنینی در برگزاری انتخابات همه دست اندر کاران انتخابات فعالیت خود را بر اخلاق و تقوای سیاسی بنا گذاشته و حاضر نشوند که به خاطر اهداف خود گوهر گرانبهای دیانت را فدا کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: همه کاندیداها در خلال تبلیغات انتخاباتی از بازگویی عیب دیگران اجتناب کرده و از رفتارهای به اصطلاح افشاگرانه دست بردارند.

وی خاطر نشان کرد: خیر و صلاح همه گروه‌ها ، کاندیداها ، هواداران و جامعه در این است که تقوی سیاسی را رعایت کنند زیرا حتی اگر کسی با رفتارهای مغایر شرع و موازین اسلام به اهداف سیاسی خود برسد، آن موقعیت سیاسی هیچ ارزشی برای کشور و جامعه نخواهد داشت.

کد مطلب 1383386

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