محمود علوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخلاق در رقابت انتخاباتی گفت: با مطالعه تجربیات برگزاری 32 انتخابات در کشور می توانیم دریابیم که آسیب ها را باید مورد بازشناسی قرار داده و در مسیر رفع آن گام برداریم.

وی با تاکید بر این که آفات انتخابات در 32 سال هرگز با خود انتخابات مرتبط نبوده است، تصریح کرد: همواره عوارض انتخابات ناشی از عدم پایبندی کاندیداها و حامیانشان به اخلاق رقابت انتخاباتی و تقوی سیاسی بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود: این آسیب ها همواره در زمان تبلیغات انتخاباتی و بیشتر در میان حامیان و هواداران بروز کرده است و همین اتفاقات عوارضی را برای انقلاب در پی داشته است.

علوی به آسیب های عدم اخلاق مداری در رقابت انتخاباتی اشاره کرد و گفت: مهمترین عارضه بی توجهی به تقوای سیاسی در رقابت های انتخاباتی ریزش یک سلسله از نیروهای بدنه انقلاب است.

وی ادامه تاکید کرد: عقل حکم می کند که برای جلو گیری از آسیب های این چنینی در برگزاری انتخابات همه دست اندر کاران انتخابات فعالیت خود را بر اخلاق و تقوای سیاسی بنا گذاشته و حاضر نشوند که به خاطر اهداف خود گوهر گرانبهای دیانت را فدا کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: همه کاندیداها در خلال تبلیغات انتخاباتی از بازگویی عیب دیگران اجتناب کرده و از رفتارهای به اصطلاح افشاگرانه دست بردارند.

وی خاطر نشان کرد: خیر و صلاح همه گروه‌ها ، کاندیداها ، هواداران و جامعه در این است که تقوی سیاسی را رعایت کنند زیرا حتی اگر کسی با رفتارهای مغایر شرع و موازین اسلام به اهداف سیاسی خود برسد، آن موقعیت سیاسی هیچ ارزشی برای کشور و جامعه نخواهد داشت.