تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا تنها یک بلوف سیاسی است

سید علی آقا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه آمریکا توان و ظرفیت ضربه زدن به ایران اسلامی را ندارد، افزود: در شرایطی که این کشور در بحران اقتصادی گرفتار شده و با اقتصادی ورشکسته روبروست قبل از هر اقدامی برای اعمال تحریم علیه ایران باید دنبال راهی برای نجات اقتصاد ورشکسته خود باشد.

وی در ادامه طرح تحریم بانک مرکزی ایران از سوی سناتورهای آمریکا را فضاسازی و شانتاژ تبلیغاتی علیه ایران دانست و اظهارداشت: مقامات آمریکایی برای برون رفت از بحران داخلی و انحراف افکار عمومی مردم این کشور از شکست اقتصادی دست به چنین اقداماتی می ‌زنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا برای انحراف افکار عمومی مردم این کشور و برون رفت از فشار وارده ناشی از ورشکستگی اقتصاد در این کشور ناچار است دست به طرح چنین موضوعاتی بزند.

وی همچنین با اشاره به اینکه موضوع اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه ایران تازگی نداشته و ندارد، افزود: آمریکایی‌ها بجای تحریم ایران، بدنبال برون ‌رفت از اقتصاد ورشکسته خود باشند.

آقازاده با تاکید بر اینکه طرح تشدید تحریم ها علیه ایران مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران تنها جنبه تبلیغاتی دارد، یادآورشد: این تنها یک بلوف سیاسی است که هر از چند گاهی از سوی مجالس، کنگره و گروههای سیاسی مختلف در این کشور مطرح می شود.