به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقامحمدیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات نفت و گاز شهرستان کوثر اظهار داشت: با راه اندازی جایگاه های CNG فیروز آباد کوثر، هشتجین، کورائیم و کلور تعداد جایگاه‌های استان به 50 جایگاه می رسد.

وی با بیان اینکه بزودی چهار جایگاهCNG در اردبیل به بهره برداری خواهد رسید، اضافه کرد: علاوه بر این هفت جایگاه دیگر نیز با پیشرفت بیش از 5 درصد در شهرستانهای مختلف استان در حال ساخت است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل مشکل عدم راه اندازی برخی جایگاهها را در چند سال اخیر تامین نشدن قطعات و تجهیزات لازم عنوان کرد و افزود: این استان در زمینه تعداد و کیفیت جایگاه های سوخت از وضعیت بسیار مطلوبی برخرودار است.

وی از حل مشکل نصب تجهیزات دومین جایگاه سی ان جی شهرستان نمین خبر داد و یادآور شد: جایگاههای CNG میدان مقدس اردبیلی و کارشناسان در شهرستان اردبیل نیز در مناسبتهای آینده راه اندازی خواهد شد.

آقا محمدیان همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه های و تاثیر آن در بخش سوخت ابراز داشت: مصرف بنزین در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در این استان 10درصد کاهش یافته است.

در این جلسه فرماندار کوثر نیز خواستار در نظر گرفتن جمعیت فصل کشاورزی در تخصیص سهمیه سوخت در این شهرستان شد.