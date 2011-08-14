ویژه نامه خاتون در امتداد دیدگاه های جریان انحرافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه فراکسیون زنان به این شرح است:

در ایام ماه مبارک رمضان که قلوب همه مسلمین در پیوند با انوار الهی و حفظ شعائر اسلامی و دینی می باشند، متاسفانه در کشوری که داعیه قرآن و عترت بعنوان میراث گرانقدر پیامبراکرم(ص) را سرلوحه خود قرار دارد، شاهد اهانت و هتک حرمت بی سابقه علیه نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای فرهنگی می باشیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: اهانت هایی که روز گذشته بر علیه حجاب و عفاف در ویژه نامه مجعولی آنهم از سوی موسسه ای که از بودجه بیت المال بهره مند می باشد صورت پذیرفت، یادآور هتک حرمت هایی بود که در دوره رضاخان برعلیه زنان و دختران متدین این ملت انجام گرفت.

در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: هتک حرمت به حجاب و عفاف، اهانت به غیرت و آبروی ملت و دین است که متاسفانه اینگونه مورد دست آویز قرار می گیرد و بی شک دست اندرکاران نادان و نا آگاه انتشار این ویژه نامه در امتداد مواضع و دیدگاه های جریان انحرافی اهداف شوم خود را دنبال می کنند و با کوردلی و از روی جهل تلاش می کنندبه اهداف شیطانی خود دست یابند، اما غافل از اینکه این ملت سرافراز بیدار و هوشیار همچون گذشته با قاطعیت در مقابل این توطئه ها ایستادگی خواهند کرد و مشت محکمی بردهان این یاوه گویان خواهند زد.

فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن این اقدام ننگین ، مصرانه از قوه قضائیه و هیات نظارت بر مطبوعات می خواهد در اسرع وقت ضمن بررسی زوایای این موضوع با خاطیان آن در هر منصب و با هر عنوان برخورد جدی انجام دهد.

