مردم خراسان جنوبی هشت میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: این کمکها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 79 هزار مشترک صندوق صدقات در استان وجود دارد، افزود: ماهیانه بیش از یک میلیارد و 260 میلیون ریال صدقه از این صندوقها جمع آوری می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: درآمدهای این نهاد در استان سال گذشته 50 میلیارد ریال بوده است.

وی در ادامه از اجرای طرح بهسازی و احداث سرویسهای بهداشتی برای خانوارهای روستائی تحت حمایت خبر داد و افزود: این نهاد با هدف افزایش امید به زندگی، ارتقای سطح سلامت در سال جاری در مناطق محروم اقدام به احداث 300 سرویس بهداشتی برای مددجویان تحت حمایت روستایی خواهد کرد.

اکبری بیان کرد: در مرحله اول بهسازی و احداث 100 سرویس بهداشتی با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند نیز به عنوان یکی از متولیان امر سلامت، در این خصوص با کمیته امداد همکاری می کند.