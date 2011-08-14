دبیرستان دخترانه صدرای بروجن 70 دانش آموز را پذیرش کرد

فرشته محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون و مصاحبه از بین 120 متقاضی 70 نفر جهت تحصیل در پایه‌ اول این آموزشگاه انتخاب شدند.

وی افزود: از این تعداد 10 نفر به عنوان ذخیره انتخاب شده اند.

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تأکید کرد: با حضور این افراد در سال تحصیلی جدید دو کلاس پایه‌ اول تشکیل می شود.

محمدیان گفت: داشتن نمره انضباط 20 و معدل 18 از شرایط ثبت نام دانش آموز جهت تحصیل در دبیرستانهای معارف است.

دبیرستان دخترانه صدرای بروجن از سال 85 تأسیس شده و هم اکنون 97 دانش آموز در آن مشغول به تحصیل هستند.

