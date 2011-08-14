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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

محمدیان:

دبیرستان دخترانه صدرای بروجن 70 دانش آموز را پذیرش کرد

دبیرستان دخترانه صدرای بروجن 70 دانش آموز را پذیرش کرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: 70 نفر جهت تحصیل در دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن پذیرش شدند.

فرشته محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون و مصاحبه از بین 120 متقاضی 70 نفر جهت تحصیل در پایه‌ اول این آموزشگاه انتخاب شدند.

وی افزود: از این تعداد 10 نفر به عنوان ذخیره انتخاب شده اند.
 
مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تأکید کرد: با حضور این افراد در سال تحصیلی جدید دو کلاس پایه‌ اول تشکیل می شود.
 
محمدیان گفت: داشتن نمره انضباط 20 و معدل 18 از شرایط ثبت نام دانش آموز جهت تحصیل در دبیرستانهای معارف است.
 
دبیرستان دخترانه صدرای بروجن از سال 85 تأسیس شده و هم اکنون 97 دانش آموز در آن مشغول به تحصیل هستند.
 
کد مطلب 1383402

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