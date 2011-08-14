50 درصد طلاب جامعه المصطفی از کشورهای همسایه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد زارعان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در دو سال اخیر برنامههای پذیرشی طلاب در جامعه المصطفی ارتقاء یافته است، اضافه کرد: سهمیه بندی کشورها در پذیرش یکی از برنامههای در دستور کار است زیرا هم اکنون از 100 ملیت در این نهاد تحصیل میکنند اما تعادل ملیتی مناسبی را نداریم و بیش از 50 درصد از کشورهای همسایه و منطقه هستند.
سهمیه بندی متناسب با کشورها
زارعان بیان داشت: برخی از کشورها حضور محدودی دارند که با سهمیه بندی باید به تعادل برسیم.
وی در عین حال تاکید کرد: سهمیه بندی و تعدیل به معنای ایجاد محدودیت برای علاقمندان به تحصیل در علوم اسلامی در کشورهای همسایه و منطقه نیست.
تاکید بر نخبه گزینی
معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه نخبه پذیری و نخبه گزینی در نمایندگیهای داخل و خارج کشور را از دیگر اقدامات در بحث گزینش برشمرد و گفت: نمایندگیهای جامعه المصطفی در خارج کشور تقویت شده و میشوند تا پذیرشهای اولیه در آنجا صورت گیرد و در دراز مدت به سمت تحصیلات تکمیلی پیش برویم.
تنوع برنامهای در جامعه المصطفی العالمیه
وی تنوع برنامهای در جامعه المصطفی العالمیه را از اقدامات انجام شده در بحث آموزش دانست و تصریح کرد: دورههای کوتاه مدت و مجازی در سالهای اخیر در جامعه المصطفی رو به رونق است و به خصوص بر گسترش دوره های مجازی برای همه علاقمندان به تحصیل علوم اسلامی از سراسر دنیا داریم.
زارعان با بیان اینکه بحث پذیرش در جامعه المصطفی العالمیه به صورت دقیق و منطبق بر موازین انجام میشود از برگزاری اولین آزمون پذیرش طلاب غیررسمی غیرایرانی خبرداد و گفت: این آزمون در دو سطح دو و سه در آبان و آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه با تاکید بر سهمیه بندی در پذیرش کشورها گفت: هم اکنون بیش از 50 درصد طلاب جامعه المصطفی العالمیه را دانش پژوهان کشورهای منطقه و همسایه تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد زارعان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در دو سال اخیر برنامههای پذیرشی طلاب در جامعه المصطفی ارتقاء یافته است، اضافه کرد: سهمیه بندی کشورها در پذیرش یکی از برنامههای در دستور کار است زیرا هم اکنون از 100 ملیت در این نهاد تحصیل میکنند اما تعادل ملیتی مناسبی را نداریم و بیش از 50 درصد از کشورهای همسایه و منطقه هستند.
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