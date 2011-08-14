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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

حجت الاسلام حسینی شاهرودی:

مهمترین رسالت رسانه های جمعی مقابله با جنگ نرم دشمن است

مهمترین رسالت رسانه های جمعی مقابله با جنگ نرم دشمن است

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: رسانه ها مهمترین وظیفه را در مقابله با جنگ نرم دشمنان در تمام عرصه ها بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر یکشنبه در کلاس تفسیر قرآن ویژه مربیان پرورشی آموزش و پرورش با اشاره به نقش رسانه ها در اشاعه فرهنگ ناب محمدی(ص)، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز است رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری در جهت توسعه فرهنگ قرآنی و الگو گیری از کلام خداوند گام بردارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر دشمنان اسلام با تکیه بر جنگ نرم در پی فرو پاشی نظام و نابود کردن اعتقادات اسلامی هستند و مقابله با این فتنه نیازمند جهاد ملی است و جهاد در مقابل جنگ نرم جهاد اکبر است و باید دست دوستی آهنی دشمنان را از مال، ناموس، دین و نظام اسلامی کوتاه کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مربیان مدارس به ویژه معلمان پرورشی افزود: در مبارزه با جنگ نرم اساتید، مربیان مدارس، دانشجویان، فرهیختگان  و طلاب محوری ترین نقش را بر عهده دارند که امید است با تلاش مضاعف در این راستا بتوانیم این فتنه را خنثی کنیم.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: محوریت قرآن در تمامی امور موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور می شود و امروزه در سایه کلام خدا ما به درجات عالی از پیشرفت کشور در تمام جهات دست یافته ایم و باید با حضور خود در صحنه از این دستاوردهای ارزشمند دفاع کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: یکی از اساسی ترین مسله ای که باعث دشمنی صهیونیسم جهانی با کشورمان شده مسله محوریت قرآن است.

کلاس تفسیر قرآن کریم ویژه مربیان پرورش آموزش و پرورش استان کردستان به مدت 10 روز و با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار می شود.

کد مطلب 1383413

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