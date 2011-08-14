تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و فاقد سند رسمی

محمد دهقان در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب لایحه تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در روز جاری، گفت: بر اساس این لایحه که مرتبط با مواد 147 و 148 قانون ثبت قدیم است، برای تعدادی از کشاورزان و یا افرادی که مالک زمین هستند اما امکان دریافت سند رسمی انتقال ملک را ندارند، سند جدید صادر می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: از طریق این لایحه مشکل بخش مهمی از اراضی که در اختیار مالکان قانونی است اما به دلیل قراردادهای عادی و غیررسمی (قولنامه ای)، امکان دریافت سند رسمی را نداشتند، حل خواهد شد.

دهقان ادامه داد: همچنین طبق شرایط جدید اگر فردی به صورت قولنامه ای زمینی را خریده باشد و یا متصرف آن شده باشد، چنانچه مالک رسمی و یک ورثه وی فوت کرده باشند، مالک جدیدی که قولنامه را در دست دارد می تواند بدون مراجعه به دادگستری از طریق هیئت حل اختلاف ثبتی سند خود را دریافت کند.

وی خاطر نشان کرد: اعضای این هیئت نیز شامل قاضی، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی و یا جهاد کشاورزی خواهند بود که باید اطلاعات مورد نیاز برای بررسی ادعاها را از دستگاه ها ذیربط استعلام نمایند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مفاسدی که در قانون قبلی در این زمینه ها ایجاد شده بود، افزود: در گذشته برخی افراد نسبت به تصرف زمینهای دولتی و غیردولتی اقداماتی را انجام داده بودند ولی از طریق این لایحه، عملا مشکل افرادی که به صورت قانونی مالک هستند را حل می کند.

به گفته دهقان، این قانون قرار است جایگزین قانون قبلی شود و کسانی که تا 23 آبان ماه 83 نسبت به تشکیل پرونده قانونی خود اقدام کرده باشند می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.