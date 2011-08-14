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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

طی هفته دولت/

57 پروژه در خواف افتتاح و بهره برداری می شود

57 پروژه در خواف افتتاح و بهره برداری می شود

خواف - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار خواف از افتتاح و بهره برداری از 57 پروژه طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور موسوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا مردم با عملکرد و فعالیتهای دولت آشنا شوند و همچنین مسئولان عملکرد خود را به آنان گزارش دهند.

وی از مسئولان خواست تا در هفته دولت برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط دستگاه های اجرایی شهرستان را به صورت واقعی به مردم ارائه کنند.

معاون فرماندار خواف خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان، اظهار داشت: پروژه ها باید در صورت تکمیل شدن افتتاح شوند.

موسوی با تاکید بر برگزاری مراسم و برنامه های مناسب در هفته دولت از مسئولان ادارات شهرستان خواست با جدیت با برنامه های اعلام شده توسط ستاد بزرگداشت هفته دولت همراهی و همکاری کنند.

وی افزود: هفته دولت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر است، دولتی که با عمر کوتاه خود خدمات ارزنده ای به ملت شریف ایران ارزانی داشت.

کد مطلب 1383416

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