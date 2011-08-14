57 پروژه در خواف افتتاح و بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور موسوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا مردم با عملکرد و فعالیتهای دولت آشنا شوند و همچنین مسئولان عملکرد خود را به آنان گزارش دهند.

وی از مسئولان خواست تا در هفته دولت برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط دستگاه های اجرایی شهرستان را به صورت واقعی به مردم ارائه کنند.

معاون فرماندار خواف خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان، اظهار داشت: پروژه ها باید در صورت تکمیل شدن افتتاح شوند.

موسوی با تاکید بر برگزاری مراسم و برنامه های مناسب در هفته دولت از مسئولان ادارات شهرستان خواست با جدیت با برنامه های اعلام شده توسط ستاد بزرگداشت هفته دولت همراهی و همکاری کنند.

وی افزود: هفته دولت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر است، دولتی که با عمر کوتاه خود خدمات ارزنده ای به ملت شریف ایران ارزانی داشت.