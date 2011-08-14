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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

فرماندار جدید ماهشهر معرفی شد

فرماندار جدید ماهشهر معرفی شد

ماهشهر - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیرکشور، منوچهر حیاتی معاون فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر به عنوان فرماندار این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار سابق شهرستان بندر ماهشهر، قائد اسلامی نسب پیش از این به دلیل شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه دیلم و گناوه از سمت خود استعفا داده بود.

پس از استعفای اسلامی نسب، فرمانداری ماهشهر بیش از یک ماه بدون فرماندار باقی مانده بود و تمام امور فرمانداری را منوچهر حیاتی معاون سابق فرمانداری ماهشهر بر عهده داشت.

در این مدت بیش از یک ماه شهرستان بندر ماهشهر حتی سرپرست هم نداشت ومنوچهر حیاتی معاون فرمانداری این شهرستان کلیه امور را انجام وظیفه می داد تا اینکه سرانجام پس از مدتها، طی حکمی از سوی وزیر کشور منوچهر حیاتی به عنوان فرماندار این شهرستان معرفی شد.
کد مطلب 1383418

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