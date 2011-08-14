مسجد جامعی نسبت به تخریب میراث تاریخی تهران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این عضو شورای شهر تهران در نامه خود آورده است: طبق آخرین اعلام نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محدوده‌ تاریخی شهر تهران در حدود 2250 هکتار است که در قلمرو حصار ناصری دیده شده است هرچند بافت تاریخی محدود به دارالخلافه نیست، بلکه به‌طور مشخص مناطق 12،11،10،7و20 را می‌توان به‌عنوان مناطق تاریخی در نظر گرفت. در طرح جامع شهر تهران نیز گستره‌ وسیع‌تری به‌عنوان پهنه تاریخی شهر مشخص شده است.

در ادامه این نامه آمده است: براساس اعلام مدیریت پایگاه بافت تاریخی تهران، تعداد 2400 اثر واجد ارزش تاریخی در تهران شناسایی شده است که از آن تعداد، تنها حدود 300 اثر به ثبت ملی رسیده است، در حالی که این آمار نشان از عدم کفایت اقدامات صورت‌گرفته به‌منظور زمینه‌سازی برای حفاظت از آثار تاریخی است، از میان همین آثار واجد شرایط صدها و بنا بر برخی گزارش‌های غیررسمی حدود 800 اثر در سال‌های اخیر تخریب شده است. علاوه بر این، اخیرا شاهد موجی از تخریب در همان محدوده‌ بناهای ثبت‌شده‌ تاریخی هستیم. سرای دلگشا، خانه‌ زند و مدرسه‌ تقوی‌پیشگان و به‌عنوان آخرین نمونه، ساختمان صداقت بوده است و مجموعه‌ اتحادیه و ساختمان سینگر نیز در معرض تخریب قرار دارند و به عبارتی، در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد از آثار موجود از بین رفته است.

مسجدجامعی همچنین بیان کرده است: بخش عمده‌ای از آثار باقی‌مانده، ساختمان امامزاده‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، موزه‌ها، میادین، فضاهای عمومی و سفارتخانه‌های خارجی است که تا کنون کم و بیش از آسیب تخریب مصون مانده است.

او به مصوبه‌های پیشین شورای شهر اشاره و یادآوری کرده است: به‌منظور سرعت بخشیدن به روند صیانت و حفاظت از این آثار، در سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران اعتباری به‌منظور کمک به سازمان میراث فرهنگی پیش‌بینی شد تا اقدامات لازم به‌منظور ثبت سایر بناها سرعت گیرد.

این عضو شورای شهر در پایان نامه‌ خود با اشاره به اتفاقات تخریبی اخیر در بناهای ثبت‌شده و شاخص که عمدتا با مجوز صورت می‌گیرد، خواستار ارائه‌ گزارش اقدامات در جهت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی تهران توسط سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران با قید فوریت شده است.