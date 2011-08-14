  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

190 میلیون تومان هزینه آسان سازی رفت و آمد معلولان مشهدی می شود

190 میلیون تومان هزینه آسان سازی رفت و آمد معلولان مشهدی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مناسب‌سازی بهزیستی مشهد گفت: اختصاص 190 میلیون تومان برای مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری و آسان سازی رفت و آمد معلولان مشهدی در سال جاری پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فیاضی  قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صورت موافقت استانداری با مبلغ پیشنهادی، ادارات کل امور مالیاتی، خدمات درمانی، تربیت بدنی، ثبت اسناد و املاک، استاندارد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تربیت بدنی و فرمانداری مشهد و استانداری خراسان رضوی مناسب‌سازی می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 117 میلیون تومان برای مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری مشهد اختصاص یافته، اظهار کرد: مناسب‌سازی محیط شهری و اماکن عمومی، علاوه بر معلولین، برای بیماران، سالمندان، زنان باردار، کودکان و برخی دیگر از اقشار اجتماعی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: ادارات کل ثبت احوال، تربیت بدنی، بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش خراسان رضوی، بهزیستی مشهد و پنج ساختمان تابعه، در زمره‌ اداراتی هستند که سال گذشته مقرر شد مناسب‌سازی برای معلولین در آنها صورت گیرد.

وی اظهار داشت: از مبلغ اختصاص یافته، 32 میلیون تومان مربوط به مناسب‌سازی رمپ و سرویس بهداشتی بوده که با نظارت بهزیستی مشهد در سال جاری در حال انجام است.

وی ادامه داد: 85 میلیون تومان نیز مربوط به نصب آسانسور و درب اتوماتیک بوده که توسط اداره کل مسکن و شهر سازی در حال انجام است و نظارت آن بر عهده بهزیستی مشهد است.

وی یادآور شد: به اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی نیز به صورت جداگانه مبلغ 44 میلیون تومان به منظور مناسب سازی داده شده است.

کد مطلب 1383423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها