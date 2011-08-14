190 میلیون تومان هزینه آسان سازی رفت و آمد معلولان مشهدی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب فیاضی قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صورت موافقت استانداری با مبلغ پیشنهادی، ادارات کل امور مالیاتی، خدمات درمانی، تربیت بدنی، ثبت اسناد و املاک، استاندارد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تربیت بدنی و فرمانداری مشهد و استانداری خراسان رضوی مناسبسازی میشود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 117 میلیون تومان برای مناسبسازی ساختمانهای اداری مشهد اختصاص یافته، اظهار کرد: مناسبسازی محیط شهری و اماکن عمومی، علاوه بر معلولین، برای بیماران، سالمندان، زنان باردار، کودکان و برخی دیگر از اقشار اجتماعی، مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: ادارات کل ثبت احوال، تربیت بدنی، بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش خراسان رضوی، بهزیستی مشهد و پنج ساختمان تابعه، در زمره اداراتی هستند که سال گذشته مقرر شد مناسبسازی برای معلولین در آنها صورت گیرد.
وی اظهار داشت: از مبلغ اختصاص یافته، 32 میلیون تومان مربوط به مناسبسازی رمپ و سرویس بهداشتی بوده که با نظارت بهزیستی مشهد در سال جاری در حال انجام است.
وی ادامه داد: 85 میلیون تومان نیز مربوط به نصب آسانسور و درب اتوماتیک بوده که توسط اداره کل مسکن و شهر سازی در حال انجام است و نظارت آن بر عهده بهزیستی مشهد است.
وی یادآور شد: به اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی نیز به صورت جداگانه مبلغ 44 میلیون تومان به منظور مناسب سازی داده شده است.
نظر شما