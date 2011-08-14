  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

حمله انتحاری در الجزایر 33 زخمی به جا گذاشت

حمله انتحاری در الجزایر 33 زخمی به جا گذاشت

منابع امنیتی در الجزایر اعلام کردند در حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در شهر تیزی اوزو، 33 نفر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع امنیتی و بیمارستانی در الجزایر اعلام کردند در حمله تروریستی بامداد امروز به یک مرکز پلیس در شهر "تیزی اوزو" در صد کیلومتری شرق پایتخت الجزایر، 33 نفر زخمی شدند.

"محمد ندیر بتیزی" مدیر بیمارستان شهر "بتیزی وزو" گفت : 33 نفر زخمی شدند که هشت نفر از آنها پلیس هستند و برخی نیز از اتباع چینی هستند که در نزدیکی این مرکز پلیس در داخل فروشگاهی خوابیده بودند.

منابع امنیتی اعلام کردند مهاجم انتحاری هنگام سحر به مرکز پلیس حمله کرد که علاوه بر زخمی شدن 33 نفر، آسیب جدی نیز به ساختمانهای اطراف این مرکز وارد شد.

کد مطلب 1383424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها