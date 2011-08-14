حمله انتحاری در الجزایر 33 زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع امنیتی و بیمارستانی در الجزایر اعلام کردند در حمله تروریستی بامداد امروز به یک مرکز پلیس در شهر "تیزی اوزو" در صد کیلومتری شرق پایتخت الجزایر، 33 نفر زخمی شدند.

"محمد ندیر بتیزی" مدیر بیمارستان شهر "بتیزی وزو" گفت : 33 نفر زخمی شدند که هشت نفر از آنها پلیس هستند و برخی نیز از اتباع چینی هستند که در نزدیکی این مرکز پلیس در داخل فروشگاهی خوابیده بودند.

منابع امنیتی اعلام کردند مهاجم انتحاری هنگام سحر به مرکز پلیس حمله کرد که علاوه بر زخمی شدن 33 نفر، آسیب جدی نیز به ساختمانهای اطراف این مرکز وارد شد.