به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ "احمد ادریس دفع السید" گفت: سودانی‌ها از گذشته عاشق پیامبر‌(ص) و اهل بیت(ع) بودند و به داشتن چنین نعمت خداوندی به خود می‌بالیدند، اما از اوایل قرن چهاردهم میلادی که افکار وهابیت در سودان رواج پیدا کرد سعی بر این است که با ترویج افکارشان آثار اهل بیت(علیهم السلام) را در سودان محو کرده و از بین ببرند.



وی اضافه کرد: علمای سودان برای مقابله با این فرقه ضاله به پا خاسته‌اند تا نگذارند آنها به اهدافشان برسند.



ادریس دفع السید اظهار داشت: وهابیون نتوانستند مردم سودان را مانند سایر کشورهای اسلامی به مذهب خود سوق دهند و تنها دلیل آن نیز داشتن محبت سودانی‌ها به اهل بیت پیامبر(ص) بود.



وی افزود: در همین راستا علما در سودان نیز توانسته‌اند تا حد زیادی با چاپ جزوات و نوشتن مقالات و تالیف کتب و انتشار آن در میان اهالی روستاها و شهرهای سودان، مردم را نسبت به توطئه وهابیون آگاه سازند.



وهابیون فرزندان فقیر را جذب وهابیت می‌کنند



وی افزود: وهابیون عربستانی با اعطای بورس تحصیلی به فرزندان فقیر سودانی، سعی می‌کنند آنها را به مذهب خود جذب کنند و یکی از شرایط تحصیل در عربستان پذیرفتن مذهب وهابیت است.



مدرس علوم دینی و حوزوی در سودان تاکیدکرد: در حال حاضر علمای مذهبی سودان در مقابل این جریان فکری وهابیت ایستادگی می‌کنند و با مطالعه کتاب‌های وهابیت، مذهب آنها را نقد کرده و کتاب‌هایی برای روشن کردن افکار عمومی تالیف می‌کنند.



این محقق و عالم سودانی در مورد کتاب‌هایی که تاکنون از وی در نقد افکار وهابیت به چاپ رسیده است، گفت: تا به حال چندین عنوان کتاب با نام "ابن‌تیمیه" و "تحفه الاخیار" تالیف کرده‌ام که در کتاب اول اطلاعاتی در مورد شخصیت ابن‌تیمیه از خطرناکترین شخصیت‌های فرقه وهابیت به مخاطبان داده می‌شود. ادریس دفع السید بیان داشت: ابن‌تیمیه افکار و اندیشه‌های مخربی در مورد پیامبر و خاندانش در بین مسلمانان منتشر کرد تا جایی که این جسارت را پیدا کرده است و به خاندان پیامبر(ص) و امام علی(ع) دشنام داده است.



وی با اشاره به اثر دیگرش اضافه کرد: در کتاب دیگر با نام "تحفه الاخیار" مطالبی پیرامون فواید توسل جستن به اهل بیت(ع) بیان شده است.



لزوم اتحاد در مقابله با وهابیت



وی اظهار داشت: اگر علمای کشورهای مسلمان در مورد مسئله وهابیت با قلم و اندیشه خویش با آن مقابله نکنند افکار و اندیشه‌های وهابیت در بین مسلمانان گسترش می‌یابد و این مسئله می‌تواند تهدیدی بزرگ برای اسلام و مسلمانان جهان باشد.

وی با بیان اینکه ما مسلمان هستیم و از اهل بیت پیروی می‌کنیم، گفت: باید با کسانی که قصد اهانت به ساحت مقدس اهل بیت را دارند برخورد قاطع وجدی داشته باشیم.