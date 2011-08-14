اراضی آبی گلستان به 1.9 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر یکشنبه در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی افزود: کلیات طرح الگوی کشت استان با ظرفیت 1.9 میلیارد متر مکعب اب برای 316 هزار هکتاراز اراضی آبی استان به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید.

وی اظهار داشت: جهاد کشاورزی استان مکلف است که نسبت به تهیه یک برنامه عملیاتی با رویکرد اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله اشتغال زایی وتوسعه صنایع تبدیلی اقدام کند.

قناعت با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان مسئول پیگیری برای مصوب کردن طرح از وزارتخانه مطبوع است تصریح کرد: همچنین این سازمان مکلف است تا قبل از اخذمصوبه نهایی، طرح را به صورت پایلوت در یکی از شهرستانها اجرا کند.

وی به 10 برنامه تحول اداری اشاره کرد و افزود: انتظار این است همه دستگاهها در جشنواره شهید رجایی شرکت کنند.

قناعت با بیان اینکه استان رتبه خوبی در برنامه تحول دارد گفت: دستگاههای اجرایی استان باید 10 گام تحول اداری را جدی بگیرند تا این رتبه حفظ شود.

استاندار گلستان عنوان کرد: دستگاهها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بسترهای لازم را برای اجرای 10 برنامه تحول اداری فراهم کنند.

قناعت بیان داشت :دستگاهها بر اساس شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

استاندار تاکید کرد: همه دستگاهها، نهادها وسازمانهای استان موظفنداز اول مهر همه مایحتاج خود را ( آب معدنی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی بویژه در پروژه مسکن مهر ) برای حمایت از تولید کنندگان داخل از تولیدات استان تامین کنند.

وی اداره کل صنایع ومعادن استان را ناظر بر اجرای این طرح معرفی کرد.

قناعت تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفند ثبت و ورود اطلاعات اشتغال را به سامانه رصد با جدیت انجام شود.

استاندار گلستان با نزدیک شدن هفته دولت به دستگاههای اجرایی تاکید کرد: پروژه های عمرانی و تولیدی برای افتتاح یا کلنگ زنی را به دفتر فنی معاونت عمرانی و دفتر امور اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری در اسرع وقت ارسال کنند.