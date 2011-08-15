طرح اوقات فراغت برای شکوفایی ورزش باید استمرار داشته باشد

اسماعیل زند در حاشیه بازدید از نحوه اجرای برنامه های ورزشی طرح اوقات فراغت و مدارس فوتبال اداره کل تربیت بدنی استان قم، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه باید تغییرات گسترده‌ای در طرح اوقات فراغت ایجاد شود، اظهار داشت: با توجه به نیازی که برای توسعه ورزش به خصوص در بخش قهرمانی احساس می‌شد امسال تغییراتی در طرح اوقات فراغت ایجاد شد و باید سعی شود این تغییرات در سال‌های آینده بهتر و بیشتر شود.



وی با تاکید بر اینکه برخی موضوعات نباید مانع فعالیت‌های فرهنگی در حاشیه برنامه های ورزشی باشد، عنوان داشت: امسال فعالیت‌های فرهنگی را در اولویت اصلی اجرای طرح اوقات فراغت ورزش قرار داده ایم تا علاوه بر تقویت جسمانی جوانان، منجر به تربیت روحی و معنوی جوانان شود و بر روی آنها تاثیر مثبت معنوی بگذارد.



دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت اداره کل تربیت بدنی استان قم تصریح کرد: هر فعالیت فرهنگی که صورت می‌گیرد اگر منجر به تربیت افراد شود، نشان‌دهنده موفقیت دستگاه اجرایی است، بنابراین خوب است که ورزش در کنار برنامه های فرهنگی از سنین پایه در نوجوانان و جوانان مورد اهمیت واقع شود.



وی با بیان اینکه اگر به محتوا توجه نشود و فقط ظاهر را مورد توجه قرار دهیم و تربیتی اتفاق نیفتد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، عنوان داشت: برای همین منظور امسال بنا بر دستور مدیر کل تربیت بدنی، شیوه نامه اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت را برای نخستین بار طراحی و تدوین کردیم.



زند با تاکید بر اینکه طرح اوقات فراغت یک فرصت مغتنم برای توسعه ورزش قهرمانی است، بیان داشت: هدف این بوده است که فعالیت‌های ما صرف آمار و اطلاعات نباشد بلکه به شناخت استعدادها و پرورش آنها برای قهرمان پروری نیز توجه کنیم.



وی افزود: اگر نوجوانان و جوانان مستعد جامعه از همین سنین کم در مسیر ورزش قهرمانی مورد آموزش قرار بگیرند، در سال های آتی نتیجه ای به دست می آید به صورت سرمایه‌ای ارزشمند که به موفقیت و سربلندی ورزش استان می انجامد.



دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت اداره کل تربیت بدنی استان قم ادامه داد: هدف اداره کل تربیت بدنی استان قم در راستای ساماندهی پایگاه های ورزشی طرح اوقات فراغت و مدارس فوتبال این بوده است که به دور از موازی‌کاری‌ها و مشکلاتی که به وجود می‌آید، هدف ما تربیت نسل نوجوان و جوان جامعه باشد.



وی اظهار داشت: ما سعی داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده طرح اوقات فراغت را نه‌تنها در ایام تابستان بلکه در طول سال نیز ادامه دهیم تا آموزش‌ها و مطالبی که به جوانان بیان می‌شود، استمرار داشته باشد و اثر خود را حفظ کند.



زند تصریح کرد: استمرار طرح اوقات فراغت در طول سال هدف اصلی ما است که همواره آن را پیگیری می‌کنیم، ضمن اینکه ما از نظر توان مدیریتی، فکری و نیروی انسانی با دانش و تحصیل کرده در ورزش برای پرورش نسل جوان هیچ مشکلی نداریم.