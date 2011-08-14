هر شب هفت فیلم کوتاه در خوزستان اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین سپهریان ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه قرآن کریم خوزستان اظهار داشت: هدف از اکران فیلمهای کوتاه در نمایشگاه را ایجاد بستری برای ارائه تولیدات فیلمسازان جوان استان و جذب علاقمندان بیشتر به سمت این حوزه دانست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فیلم کوتاه مخاطبان خاص خود را دارد، آثاری چون فیلم های کوتاه مستند و داستانی 100 ثانیه ای الی 20 دقیقه ای و انیمیشن را از جمله آثار اکران شده در این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: سعی کردیم حداکثر زمان فیلمها 20 دقیقه باشد تا علاقمندان به سینمای مستند و داستانی از دیدن کارهای متنوع لذت ببرند.



وی همچنین با ابراز خرسندی از استقبال بی نظیر مردم از اکران فیلمها در نمایشگاه اظهار داشت: سعی کردیم محتوا و مضمون اکثر فیلمهای اکران شده دینی، ارزشی و دفاع مقدسی باشند تا با فضای نمایشگاه قرآن همخوانی داشته باشد.



سرپرست انجمن سینمای جوان اهواز با ذکر اینکه آثار فیلمسازان پیشکسوت استان نیز در این نمایشگاه اکران خواهند شد، حمید آل حمود، شیخ عباسی، بخشنده، محمدی و مرادی جاوید را از منتقدان فیلم های کوتاه حاضر در نمایشگاه عنوان کرد.



وی ادامه داد: از تولیدات فیلمسازان برجسته کشوری نیز استفاده خواهیم کرد.



سپهریان فضای موجود در نمایشگاه قرآن کریم را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و عملکرد اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان را عالی دانست و اظهار داشت: هنرمندان هنرهای تجسمی، صنایع دستی و تئاتر در این نمایشگاه خیلی خوب ظاهر شدند.



سرپرست انجمن سینمای جوان اهواز در توضیح برنامه های آینده این انجمن گفت: با توجه به اینکه تولیدات هنرجویان نزدیک به سه سال است کم شده، در نشستی که صورت گرفت تصیم گرفته شد که با ارائه تجهیزات از سوی انجمن و حمایت مالی از فیلمسازان، آنها را به تولید آثار جدید ملزم کنیم.



سپهریان تصریح کرد: در نشستی که با مدیر کل و معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان صورت گرفت مقرر شد، انجمن در آینده به سیستمهای حرفه ای در بخشهای صدابرداری، تصویر برداری، تدوین و ... مجهز شود.