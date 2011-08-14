47 پروژه با اعتبار 200 میلیارد ریال در کاشمر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نبوی ثالث صبح یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دولت در این شهرستان با اشاره به اینکه پروژه ها مربوط به بخش های کشاورزی، صنعتی و عمرانی است، اظهار داشت: مهمترین این پروژه ها افتتاح 468 واحد مسکن مهر و همچنین طرح مقاوم سازی100 واحد مسکونی روستایی است.

معاون فرماندار کاشمر با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای آشنایی مردم با فعالیت ها و دست آوردهای دولت و دستگاه های اجرایی است، افزود: آمار و ارقام نشان می دهد در دولت نهم و دهم کارهای زیربنایی و اصولی زیادی در مقایسه با قبل انجام شده است.

نبوی ثالث عنوان کرد: دستگاه های اجرایی باید با تعامل بیشتر برای معرفی دستاوردها و فعالیت های حوزه دستگاه متبوع خود به مردم برنامه ریزی کنند.

وی افزود: اجرای چند طرح هادی روستایی، ساماندهی گلزار شهدا، احداث استخر ذخیره آب، توسعه و ایجاد شبکه مخابرات و احداث خانه بهداشت روستایی از جمله پروژه هایی است که در هفته دولت امسال در کاشمر به بهره برداری خواهد رسید.