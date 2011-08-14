نصب کنتور هوشمند روی هزار حلقه چاه برقی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقی با اشاره به آغاز نصب کنتور هوشمند بر روی هزار حلقه چاه برقی در سال جاری، بیان داشت: این پروژه که هم اکنون در مرحله فراخوان است، با اعتباری معادل 10 میلیارد ریال عملیاتی می شود.



وی افزود: حدود چهار هزار و 600 حلقه چاه برقی در استان موجود است که امسال نصب کنتور هوشمند بر روی هزار حلقه چاه اجرا می شود و مابقی برای سالهای آتی است.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای هرمزگان دلیل اولویت نصب کنتور بر روی چاه های برقی نسبت به چاههای غیر برقی را قابل کنترل بودن چاههای غیربرقی در میزان برداشت آب های زیرزمینی عنوان کرد و گفت: سوخت چاههای غیر برقی بر اساس میزان برداشت مجاز به آنها اختصاص می یابد که در نتیجه کنترل بیشتری بر عدم اضافه برداشت آنها اعمال می شود .

این مسئول در ادامه از انسداد شش حلقه چاه غیرمجاز در منطقه کهورستان طی چهار ماه گذشته خبر داد و گفت: همچنین در سال 89 تعداد 20 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

وی اضافه کرد: این اقدام در راستای صیانت از سفره های آب زیرزمینی و به منظور جبران بخشی از کسری مخزن آب زیرزمینی و حفظ حقوق کشاورزان قانونمند است.

