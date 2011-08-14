نمایشگاه بزرگ قرآن مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عصر یکشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: در نمایشگاه امسال سعی شده است تا شرایط مطلوب بهره مندی خانواده ها از فعالیت های مذهبی و قرانی فراهم شود.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود: ساعات بازدید نمایشگاه قبل و بعد از افطار در نظر گرفته شده تا بازدید کنندگان در شرایط بهتری از نمایشگاه در شب های تابستان بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه از 23 مرداد ماه همه روزه ساعت 16 فعالیت خود را آغاز می کند و تا ساعت 24 پذیرای علاقمندان خواهد بود.

به گفته ابراهیمی، خانواده های قرآنی و کودکان قرآنی محور برنامه ریزی های این نمایشگاه خواهد بود.

وی افزود: بیش از 50 ناشر و موسسه فرهنگی و نرم افزاری هزاران عنوان کتاب و نرم افزار قرآنی را به بازدید کنندگان عرضه خواهند کرد.

ابراهیمی اظهار داشت:غرفه های عفاف و حجاب، قرآن و دفاع مقدس، مسابقات قرآنی، نقاشی و قصه گویی، مشاوره قرآنی خواهران و برادران، صنایع دستی قرآنی، تابلوهای قرآنی، تعزیه خوانی، تواشیح، اجرای مراسم قرآنی توسط نابینایان، همایش عفاف و حجاب، همایش قرآن و محیط زیست، احیای شب های قدر، اهدای جوایز فرهنگی به بازدید کنندگان و شرکت کنندگان در مسابقه های قرآنی، تجلیل از فعالان قرآنی و کتابت قرآن کریم توسط هنرمندان خوشنویس از جمله بخش های نمایشگاه رمضان 90 خواهد بود.