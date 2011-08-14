کلات پایین ترین میزان تصادفات را در خراسان رضوی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رجائی اظهار کرد: حوزه استحفاظی اداره راه و ترابری کلات در این مدت کاهشی 100 درصدی را در میزان تصادفات داشته است.

وی افزود: شهرستانهای بردسکن، خواف، قوچان و مه ولات نیز به ترتیب با 64، 57، 54 و 46درصد کاهش تصادفات در رتبه های بعدی پس از کلات قرار گرفته اند.

رجائی محورهای حوزه استحفاظی شهرستان های سبزوار، چناران، فریمان، مشهد و احمدآباد را دارای بالاترین آمار تصادفات در این دوره زمانی دانسته و گفت: بیشترین تلفات فوتی ناشی از حوادث رانندگی در سه ماهه نخست سال جاری نیز مربوط به این شهرستان ها بوده است.

وی در ادامه خودروهای سواری را عامل اغلب تصادفات محورهای استان معرفی کرده و گفت: این وسایل نقلیه در 54 درصد تصادفات دخیل هستند.

رجایی عنوان کرد: خودروهای سنگین نیز 25 درصد تصادفات را ایجاد می کنند و رانندگان وانت، موتور سیکلت و ماشین آلات کشاورزی به وجود آورندگان سایر سوانح رانندگی هستند.

وی سرعت زیاد را از عوامل مهم در تصادفات عنوان کرد و افزود: افزایش تعداد تصادفات در بزرگراههای استان بیش از هر چیزی ناشی از سرعت زیاد است و می طلبد که رانندگان به این مهم بیش از پیش توجه داشته باشند.