اکبر صادقی که یکی از گلزنان تیم فوتبال صبای قم در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال مقابل راه آهن شهر ری بود، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بازی با راه آهن تیم برتر میدان بودیم، بر جریان بازی تسلط داشتیم و مزد بازی خوبمان را گرفتیم.



وی تاکید کرد: هماهنگی تیمی بین بازیکنان ما بیشتر شده است و بازیکنان صبا برای رسیدن به یک هدف مشترک، در سه بازی گذشته به خوبی از خود گذشتگی نشان داده اند تا در نهایت این تیم صبا باشد که مقابل حریف خود موفق می شود.



هافبک تیم فوتبال صبای قم در خصوص گلی که در هفته سوم به تیم راه آهن شهر ری زد، بیان داشت: وظیفه من در میانه میدان بازی کردن و ایجاد موقعیت برای مهاجمان تیم است اما خدا را شکر می کنم که در این دیدار خودم نیز در موقعیت گل قرار گرفته و موفق به گشودن دروازه تیم راه آهن شدم.



وی با بیان اینکه بازی های خوب تیم صبا سبب شده است که اکنون با گذشته سه هفته از لیگ یازدهم در صدر باشیم، تصریح کرد: درست است بازیکنان خوبی از تیم صبا جدا شده‌اند اما بازیکنان خوبی هم به تیم اضافه شدند و صبا اکنون یک تیم یکدل و هماهنگ است.



صادقی با تاکید بر اینکه قطعا همدلی ما در هر بازی بهتر از گذشته خواهد شد و بازیکنان رفیق‌تر از قبل بازی می‌کنند، یاد آور شد: بر خلاف نظر کارشناسان و کسانی که مدعی هستند صبا با افت رو به رو خواهد شد، در ادامه بازی ها قوی و با انگیزه تر مقابل حریفان قرار می گیریم.



وی همچنین با تاکید بر اینکه بازیکنان صبای قم هرگز دچار غرور نخواهند شد بلکه با انگیزه تر به کار ادامه می دهند، عنوان داشت: تردیدی وجود ندارد که صبای قم یکی از تیم های مدعی لیگ یازدهم است و این را در بازی های آینده نیز نشان خواهیم داد.



هافبک تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: تیم صبای قم در دیدارهای بعدی مسابقات لیگ برتر کار حساسی در پیش دارد، به خصوص در دیدارهای خانگی که به حضور تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام و حمایت آنها بیش از پیش نیاز داریم.



گفتنی است: شاگردان عبدالله ویسی در حال حاضر با کسب دو پیروزی مقابل تیم های تراکتور سازی تبریز و راه آهن شهر ری و تساوی مقابل تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با کسب هفت امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور قرار دارد.

