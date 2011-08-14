به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شب از برنامه های فرهنگی باشگاه راه آهن به برگزاری مراسم یادبود مرحوم ناصر حجازی اختصاص دارد. براساس این این باشگاه قرار است در این مراسم علاوه بر خانواده حجازی برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال از جمله مهدی تاج ، عزیز محمدی و حج الاسلام علیپور نیز حضور داشته باشند.

علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن نیز اعلام کرده در این مراسم حضور خواهد داشت. دایی همچنین قرار است در مراسمی که باشگاه راه آهن به مناسبت یادبود روح الله داداشی برگزار می کند نیز شرکت کند.

شب هفدهم ماه مبارک رمضان نیز تجلیل از آمنه بهرامی در دستور کار باشگاه راه آهن قرار دارد. ضمن اینکه در این شب قرار است مراسمی نیز به مناسبت درگذشت بابک معصومی بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال ایران برگزار شود.