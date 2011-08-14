به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف حسینی ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه قرآن کریم خوزستان اظهار داشت: فعالیتهایی که در بخش نمایشگاهی در استان خوزستان در چندین سال گذشته انجام شده کارهای ارزشمندی است که جای تقدیر و تشکر دارد. هدایت مردم به فرهنگ کتاب و کتابخوانی به ویژه بحث قرآنی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که بر اساس برنامه ریزی مدون و بلندمدت اجرا می شود و خروجی های بزرگ و مثبت این موضوع در آینده مشخص می شود.

حسینی عنوان کرد: همان طور که شاهد حضور کاروانهای راهیان نور در استان خوزستان هستیم در نتیجه باید نوع نگاه قرآنی و فرهنگی تقویت شود که این کار در حال انجام است و شاهد نتایج مثبتی باشیم.



وی افزود: محدودیت فضای نمایشگاه و استقبال خوب مردم اهواز و استان خوزستان باعث می شود که مکانهای بهتری راه اندازی شوند و رغبت و اشتیاق مردم به فعالیتهای فرهنگی بیشتر شود.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت زمان نوع نگاه ها و برنامه ریزیها متفاوت تر خواهد شد اما استقبالی که مردم از این نمایشگاه ها می کنند به این دلیل است که در چند سالی که این فعالی ها آغاز شده، ارتباط و اطلاع رسانی به مردم بهتر شده و باید در جهتی گام برداریم که اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها بیشتر شود تا استقبال مردم دوچندان شود.



وی تصریح کرد: هنگامی که نمایشگاه به صورت تخصصی برگزار شود مطمئنا علاقمندان خاص خود را می طلبد و بهتر می شود از این نمایشگاه ها استفاده کرد و افراد ترغیب می شوند که در این نمایشگاه ها حضور پیدا کنند.



حسینی اظهار داشت: تخصصی شدن نمایشگاه ها به خصوص در زمینه های مختلف باعث می شود که استفاده بهینه از این نمایشگاه کرد و با فضاهایی که وجود دارد بهترین استفاده تخصصی و معنوی را از نمایشگاه داشته باشیم.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین نیاز مردم به قرآن یکی از موضوعات مهم است ولی مهمتر از آن هدایت جامعه به فرهنگ خواندن قرآن است وگرنه بردن قرآن به خانه ها و مساجد و خاک خوردن آنها کار مهمی نیست.



وی افزود: فرهنگ قرآن خواندن و همچنین کتابهایی مانند نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و مواردی از این قبیل باید در جامعه انتشار داده شود و بتوان جوانان و نوجوانان را به خواندن صحیح این کتب ترغیب کرد.



حسینی گفت: اساس کار قرآنی در مساجد شکل می گیرد، نمایشگاه ها به عنوان پیشانی کارهایی که در طول سال مساجد انجام می‌دهند نمود دارد. مساجد و افرادی که در مساجد زحمت می کشند می توانند خود را نشان دهند و کارهای بزرگی بکنند اما نباید در مساجد حلقه های جدا از هم باشد.