به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مسائلی که محمد مایلی کهن پس از دیدار پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز بدان اشاره کرد، ضعف قوای جسمانی سرخپوشان بود و در همین راستا از نحوه بدنسازی این تیم در دوران آماده سازی پیش فصل ایراد گرفت.

ایراد محمد مایلی کهن که بصورت مستقیم متوجه پرویز کماسی می شد واکنش مربی بدنساز سرخپوشان را به دنبال داشت و حتی او تاکید کرد، بهترین متدها را برای آماده سازی این تیم در نظر گرفته است.

محمد مایلی کهن یک روز پس از آنکه مدعی شد، بدنسازی پرسپولیس اصولی نبوده و یکی از عوامل ضعف سرخپوشان در دیدارهای آغازین لیگ برتر ضعف بدنی بوده است با علی صالح نیا، مربی بدنسازی که فصل گذشته در تیم سایپا با او همکاری می کرد، تماس می گیرد و خواهان حضورش در جمع سرخپوشان می شود.

مدیرفنی تیم فوتبال پرسپولیس که حتی موافقت کاشانی را هم برای حضور صالح نیا در کادر فنی این تیم جلب کرده بود از او می خواهد عصر شنبه در محل تمرین سرخپوشان حضور یابد.

صالح نیا با تاکید محمد مایلی کهن خود را مربی بدنساز تیم پرسپولیس می دانست و حتی در تمرین عصر شنبه این تیم شرکت کرد اما در لحظه ورود به ورزشگاه درفشی فر غافلگیر شد، چرا که پرویز کماسی به عنوان مربی بدنساز در حال تدارک آغاز تمرین بود! در این بین حضور علی صالح نیا در کادر فنی پرسپولیس خلاصه شد به دریافت یکدست لباس که آنهم توسط مایلی کهن در اختیار او قرار گرفت!

استیلی که در دوران ابتدایی حضورش در پرسپولیس بابت حضور عباس چمنیان در کادر فنی سرخپوشان با محمد مایلی کهن به اختلاف نظر خورده بود، این بار با حضور گزینه جدید مایلی کهن وارد فاز دیگری از اختلاف با مدیرفنی تیم شد.

سرمربی جوان پرسپولیس که با صالح نیا سابقه همکاری داشته از دو جهت همکاری با این مربی را به صلاح نمی دانست. نخست اینکه مربی موردنظر مایلی کهن بدون هماهنگی با سرمربی تیم به محل تمرینات آمده بود و از آن مهمتر رودربایستی‌اش با پرویز کماسی که اجازه نمی داد با او قطع همکاری کند.

همه این مسائل دست به دست هم داد تا استیلی خیلی دوستانه با علی صالح نیا خداحافظی کند و همکاری این مربی بدنساز جوان با سرخپوشان آغاز نشده به پایان برسد.

باید دید واکنش محمد مایلی کهن به این اتفاقات چیست، آیا او می پذیرد که با شرایط موجود به کارش با سرخپوشان ادامه دهد یا اینکه به همکاری خود با این تیم آنطور که پیش از این تاکید کرده بود، پایان خواهد داد؟