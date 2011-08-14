آثار عکاس شهرکردی به جشنواره عکس آمریکا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ‎آثار سید اسماعیل موسوی به جشنواره عکس 2011 آمریکا در سال جاری راه یافت‎.

درجشنواره 2011 آمریکا چهار اثر از این استان پذیرفته شده واین چهار اثر با موضوع مستند اجتماعی و زندگی روزانه عشایری بختیاری و کار و تلاش این قوم است.‎

سید اسماعیل موسوی متولد 1360در چهارمحال وبختیاری است و دارای تحصیلات کارشناسی گرافیک بوده و تاکنون برگزیده اول کشوری در جشنواره دانش آموزی در رشته گرافیک و جایزه نخست بخش عکس در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر را در کارنامه خود دارد‎.

پیش از این نیز آثاری از این عکاس به جشنواره 2011 راک صربستان در اروپا راه یافته بود.