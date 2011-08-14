آثار عکاس شهرکردی به جشنواره عکس آمریکا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آثار سید اسماعیل موسوی به جشنواره عکس 2011 آمریکا در سال جاری راه یافت.
درجشنواره 2011 آمریکا چهار اثر از این استان پذیرفته شده واین چهار اثر با موضوع مستند اجتماعی و زندگی روزانه عشایری بختیاری و کار و تلاش این قوم است.
سید اسماعیل موسوی متولد 1360در چهارمحال وبختیاری است و دارای تحصیلات کارشناسی گرافیک بوده و تاکنون برگزیده اول کشوری در جشنواره دانش آموزی در رشته گرافیک و جایزه نخست بخش عکس در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر را در کارنامه خود دارد.
پیش از این نیز آثاری از این عکاس به جشنواره 2011 راک صربستان در اروپا راه یافته بود.
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