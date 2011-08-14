سارقان لوازم خودرو در قزوین دستگیر شدند

سرهنگ حسن فخار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان قزوین روز گذشته موفق شدند شش سارق لوازم خودرو در این شهر را دستگیر کنند.

وی افزود: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در شهر قزوین ماموران کلانتری 11 موفق شدند دو نفر را به اتهام سرقت دستگیر کنند که متهمان تاکنون به 16 فقره سرقت اعتراف کرده اند.

سرهنگ فخار تصریح کرد: ماموران کلانتری 17 قزوین هم پس از تحقیقات لازم فردی را دستگیر کردند که وی نیز به هفت فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرده است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قزوین یادآورشد: در اقدام دیگر ماموران کلانتری 13 قزوین نیز دو نفر به اتهام سرقت دستگیر شدند که این افراد نیز به هفت فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

به گفته فخار با دستگیری یک سارق 23 ساله توسط ماموران کلانتری 12 قزوین هشت مورد سرقت لوازم داخل خودرو کشف شد.

برملا شدن راز 20 سرقت با دستگیری شش دزد

این مسئول نیروی انتظامی در ادامه گفت: ماموران انتظامی استان قزوین با دستگیری شش سارق از 20 مورد سرقت در استان پرده برداشتند.

وی اظهارداشت: بدنبال وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل در شهرک اقبالیه قزوین ماموران کلانتری 20 اقبالیه فردی 25 ساله را به این اتهام دستگیر کردند که وی در بازجویی های فنی در پلیس آگاهی استان به ارتکاب هشت مورد سرقت سیم و کابل در این شهرک اقرار کرد.

فخار بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز هم با دستگیری فردی موفق شدند چهار فقره سرقت منزل را کشف کنند.

این مسئول گفت: در اقدام دیگر ماموران پلیس در شهرستان بوئین زهرا سه سارق شناسایی و دستگیر شدند که متهمان به سه فقره سرقت آهن آلات و میل گرد در شهرستانهای رباط کریم و شهریار اعتراف کردند.

فخار یادآورشد: در تاکستان هم ماموران پلیس توانستند با دستگیری یک سارق از پنج فقره سرقت داخل خودرو پرده بردارند.