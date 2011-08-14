پیشگیری از معلولیت در خراسان رضوی نیازمند 4 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین معلولیت‌ در خانواده‌ هایی ایجاد می‌ شود که سطح تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی پایینی دارند، افزود: در نتیجه‌ پایین بودن سطح تحصیلات و دانش عمومی، این افراد دانسته یا نادانسته، نقش فعالی در بروز معلولیت ‌ها بازی می ‌کنند.

وی افزود: معلولیت ‌های ناشی از ازدواج فامیلی، نقایص مادرزادی، بیماری‌های جسمی و روانی وراثتی، معلولیت‌ های عارضی دوران نوزادی و شیرخواری و بسیاری دیگر از دلایل معلولیت، با آموزش پیگیر، مستمر و فراگیر افراد، قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به برنامه‌ جامع پیشگیری از معلولیت‌ های بهزیستی خراسان رضوی، گفت: این طرح چندین سال است که با هدف فرهنگ‌ سازی و افزایش اطلاعات در زمینه پیشگیری از معلولیت‌ ها، کاهش تولد کودکان معلول وافزایش سطح آگاهی مردم به ویژه افراد بی سواد، کم سواد و حاشیه‌ نشین برگزار می ‌گردد.

جواد عباسی گفت: در این طرح یازده جلد کتاب با عنوان علل ایجاد کننده‌ معلولیت‌ ها و راه ‌های پیشگیری از آن به وسیله رابطین فرهنگی آموزشی، آموزشیاران نهضت و کارشناسان پیشگیری ارگان‌ های مختلف مانند آموزش و پرورش، هلال احمر، جهاد کشاورزی، کمیته‌ امداد، بسیج و بهداشت به گروه های هدف و مخاطبین این ارگان ها آموزش داده می‌شود تا با آگاهی هر چه بیشتر شهروندان، آمار معلولیت‌ها در استان کاهش یابد.

وی در خصوص مراحل اجرایی طرح آگاه ‌سازی پیشگیری از معلولیت‌ ها، بیان داشت: در این برنامه با برگزاری پیش آزمون، اطلاعات شرکت کنندگان نسبت به موضوع معلولیت ‌ها سنجیده شده و به تناسب اطلاعاتی که گروه هدف دارند، بسته‌ های آموزشی در اختیار آنان قرار می‌ گیرد و آموزش حضوری آغاز می ‌شود.

وی ادامه داد: پس از طی مدت آموزش و بعد از انجام یک پس آزمون، تاثیر آموزش بر روی شرکت کنندگان ارزشیابی می‌ شود.

این کارشناس پیشگیری افزود: نتایج بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که اطلاعات فراگیران قبل و بعد از آزمون، تفاوت زیادی دارد اما باید در نظر داشت که تغییر معنادار این اطلاعات نیازمند کار آموزشی گسترده‌ تر، هماهنگی بین بخشی بالاتر و به تبع آن، اعتبارات بیشتر است.

وی در خصوص عناوین کتاب‌ های آموزشی گفت: پیشگیری از نابینایی، ناشنوایی، بیماری ‌های عفونی، مراقبت از کودک، انتخاب همسر، بیماری‌ های استخوان، توصیه‌ ها، پرهیزها، تغذیه و مراقبت‌ های دوران بارداری و آنچه خانم‌ ها باید بدانند عنوان این کتاب‌ هاست.

وی تحت پوشش قرار دادن ساکنین مناطق حاشیه شهرها و روستاها را از اولویت های این طرح برشمرد، و عنوان کرد: از مجموع آموزش گیرندگان، 30 درصد در حاشیه‌ شهرها و 70 درصد در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند.

عباسی در خصوص وضعیت تحصیلی افراد حاضر در کلاس ها نیز، اظهار داشت: 65 درصد افراد شرکت کننده دارای تحصیلات ابتدایی، 20 درصد زیر دیپلم و 15 درصد دیپلم و بالاتر هستند.

وی در خصوص طیف سنی آموزش گیرندگان، بیان داشت: 50 درصد افراد حاضر در کلاس‌ ها بین 15 تا 35 سال و 40 درصد بین 36 تا 65 سال سن داشته‌ اند.

وی در مورد همکاری دیگر نهادها در زمینه‌ پیشگیری از معلولیت‌ ها گفت: مطابق ماده 12 قانون جامع حمایت از معلولین، صدا وسیما موظف است هفته ای دو ساعت برنامه ویژه‌ معلولین داشته باشد که برنامه‌ رادیویی (خلوت روشن) در همین زمینه تهیه شده است.

عباسی در پایان گفت: برآورد بهزیستی این است که برای پوشش جمعیت هدف این برنامه که نزدیک به آمار جمعیت استان است حدود 4 میلیارد ریال بودجه در هر سال مورد نیاز است که در حال حاضر میزان اعتبارات موجود برای این طرح در کل بهزیستی استان 500 میلیون ریال است.