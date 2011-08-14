وزیر ارشاد برای پاسخ درباره اقدام روزنامه ایران به مجلس فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان طی سئوالی از وزیر ارشاد خواستار پاسخگویی سید محمد حسینی در خصوص علت درج مطالب موهن در رابطه با حجاب و چادر به عنوان حجاب برتر در روزنامه دولتی به عنوان ویژه نامه خاتون 1 شد.

در متن این سئوال آمده است: در ویژه نامه خاتون 1 ضمیمه روزنامه ایران مورخ 22/5/90 مطالبی اهانت آمیز نسبت به چادر مطرح شده و این نوع حجاب که مشخصه زن مسلمان ایرانی است را میراث مجالس عیاشی ناصر الدین شاه در بلاد فرنگ عنوان کرده است! و این نشریه برخی زنان معلوم الحال و با سوابق نه چندان شایسته را در کنار زنان ارزشی به عنوان الگوی زن ایرانی و زنان نقش آفرین معرفی می کند!

وی در ادامه متن این سئوال آورده است: سئوال اینجاست که آیا جذب آراء جوانان و زنان جهت انتخابات آتی و انتخابات های آینده آنقدر برای جریان انحرافی مهم است که حاضرند ارزش حجاب برتر را ذبح کرده و از حجاب سوء استفاده ابزاری برای کسب آراء در انتخابات آتی نمایند؟