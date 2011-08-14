نخستین کولر خورشیدی خوزستان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از این کولر گازی دوتکه (اسپیلت ) که با انرژزی خورشید کار می کند توسط اداره تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و مدیریت مصرف انرژی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت.



مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در این باره گفت: این شرکت سابقه درخشانی در استفاده از انرژی پاک دارد و در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی به جای سوختهای فسیلی و آلاینده محیط زیست، در میان شرکتهای بهره برداری نفت و گاز پیشگام است.

شهرام نیازی زاده با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور و استان خوزستان از نظر تابش خورشید، گفت: از آنجایی که بیشترین مصرف انرژی بخشهای غیر صنعتی استان خوزستان مصرف سرمایشی است، با استفاده از این کولرها که باعث کاهش 30 تا 50 درصدی انرژی می شود، می توان انرژی بیشتری را به دیگر بخشهای صنعتی و غیر صنعتی استان تزریق کرد.

وی با تاکید بر لزوم نشر فرهنگ استفاده از انرژی پاک، مداومت بر حفظ محیط زیست و صیانت از ذخایر فسیلی، عنوان کرد: در این زمینه لازم است همه بخشهای جامعه در راستای کاهش مصرف انرژی فسیلی و همگانی کردن مصرف انرژی خورشیدی همکوشی کرده تا به اهداف صیانت از منابع دست یابیم.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب است که روزانه 600 هزار بشکه نفت تولید می کند.