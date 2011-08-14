موزه مدال های اهدایی برگزیدگان علمی و ورزشی در حرم رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امیری نیا بعد از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: مدال ها، نشان، کاپ و تندیس های ارزشمند اهدایی بزودی در سالن اختصاصی گنجینه مدال در حرم رضوی افتتاح می‌شود.

وی افزود: اهدای مدال های افتخار، تندیس، کاپ و نشانهای علمی و ورزشی جهانی و آسیایی از سوی نخبگان علمی و قهرمانان ورزشی به موزه آستان قدس رضوی بطور بی سابقه‌ای افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: علیرضا نصر آزادانی قهرمان رشته ورزشی تکواندو در مردادماه جاری سه مدال طلا و نقره که از مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی، مسابقات باشگاههای آسیا در ایران و تورنمنت بین المللی آلمان در سال 2011 میلادی کسب کرده بود را به موزه مدال آستان قدس اهدا کرد.

وی افزود: این درحالی است که این قهرمان ارزنده اصفهانی بیش از این نیز طی چند نوبت کلیه نشانها و مدالهای قهرمانی‌خود در مسابقات جهانی و آسیایی را از روی اخلاص و ارادت به آستان مقدس حضرت رضا(ع) به این موزه اهدا نموده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 90 عدد نشان، مدال، کاپ و تندیس به گنجینه‌ مدال اهدا شده، افزود: تعداد 214 مدال گنجینه متعلق به قهرمانان و نخبگان و سرآمدان علمی و فرهنگی کشور از مسابقات المپیک، پارالمپیک، جهانی و آسیایی است.

امیری نیا نشانها و مدالهای جهان پهلوان غلامرضا تختی، توپ طلا اهدایی خداد عزیزی ، مدالهای مرحوم رضا صادقی ، نشان سیمون بولیوار محمد کشاورززاده سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، مدال های علمی دکتر امرالله احمدی در زمینه پزشکی را از جمله صدها مدال و نشان اهدایی به موزه مدال آستان قدس رضوی ذکر کرد.

وی افزود: موزه آستان قدس رضوی علاوه بر قداست معنوی با بیش از یک میلیون بازدید کننده در سال به عنوان یکی پربیننده ترین موزه‌های کشور تبدیل شده و حجم بالای مدالها و نشانهای موجود ایجاد و بهره برداری از یک سالن جدید و مستقل را برای موزه مدال ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است.

