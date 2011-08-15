دکتر کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در مورد جایگاه دین در دنیای کنونی به خبرنگار مهر گفت: دین در دنیای امروز بسیار مهم و حائز اهمیت است، دلیل این مدعا این است که پدیدارهای دینی را در بسیاری از حوزه‌ها از جمله فلسفه، سیاست و جامعه شاهد هستیم.

وی افزود: این موضوع با فرضیه‌های سکولاریستی مطرح در دهه 60 میلادی که پیش بینی می‌کردند دین رو به افول خواهد گذاشت در تضاد قرار دارد. در واقع اهمیت دین در دوران کنونی باعث شده تا پیش بینی‌ها و فرضیات سکولاریستی با شکست مواجه شوند.

وی تصریح کرد: برخی نیز ممکن است همچنان با این دیدگاه موافق باشند و استدلال کنند که دین رو به افول رفته است. اما آنچه مشاهده می‌کنیم خلاف آنرا نشان می‌دهند.

استاد دانشگاه آرکانزاس یادآور شد: در این عصر شاهد بازگشت دین به رویه و گفتمان عمومی هستیم. یکی از دلایل این بازگشت به گفتمان عمومی و رویه‌های عمومی محدودیتهای دیدگاههای مکتب سرمایه‌داری است.

کراکت تأکید کرد: بر این اساس دین رو افول نیست. تنها در دوران مدرن شاهد این بودیم که دین بعنوان یک ایدئولوژی معرفی شد که بر اساس آن دین را به حریم و حوزه خصوصی افراد محدود و محصور کرد.

مؤلف "الهیات سیاسی رادیکال: دین و سیاست بعد از لیبرالیسم" در پایان تأکید کرد: امروزه بسیاری از نمودها و جنبه‌های عینی دین مبتنی بر سنتهای دینی هستند که بنیادگرایانه و مبتنی بر تعصبات مذهبی نیستند. این نمودها تقابل خود با مدرنیسم را کم کرده‌اند ولی همچنان از سوی تکنولوژی و اقتصاد مدرن محدود می‌شوند.