میلاد سلیمان فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این هفته بازی سخت و حساسی در مقابل تیم فوتبال سایپا البرز در پیش داریم اما انگیزه بازیکنان ما برای حفظ جایگاهمان در صدر جدول رده بندی قطعا موجب برتری ما در این دیدار خواهد شد.



وی تصریح کرد: در این بین یکی دیگر از عواملی که می تواند عامل برتری ما در این دیدار شود، حضور همه جانبه تماشاگران خوب قمی در ورزشگاه یادگار امام قم و انشاءالله حمایت های مفید و موثر آنها از تیم صبای قم خواهد بود.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم افزود: شرایط تیم خوب است و بعد از بازی با راه آهن نیز بلافاصله بازیکنان ما زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را آغاز کرده اند تا با مرور برنامه های تاکتیکی ویژه دیدار مقابل تیم فوتبال سایپا البرز برای دیدار حساس این هفته آماده شویم.



وی در ادامه با اشاره وضعیت صبای قم در آستانه دیدارهای هفته چهارم از رقابت های دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، عنوان داشت: سایپا هفته قبل به نخستین باخت این فصل تن داد و این برای ما فرصت خوبی به منظور تلاش برای رسیدن به صدر جدول رده بندی بود.



سلیمان فلاح اضافه کرد: پیروزی بر تیم های تراکتور سازی تبریز و راه آهن شهر ری در خانه حریفان اعتماد به نفس بسیار خوبی به تمام اعضای تیم و به خصوص جوانترهای صبا داده است تا خودشان برای موفقیت در لیگ امسال بیشتر باور کنند.



وی تاکید کرد: ما باید در مقابل سایپا البرز نیز همانند دیدارهای گذشته بسیار باهوش و با دقت بالا بازی کنیم تا بتوانیم از تیم حریف در خانه خود سه امتیاز را گرفته و خود را با کسب بیشترین امتیاز همچنان در صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور نگه داریم.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: قطعا کار ما از این هفته به بعد در مقابل دیگر رقبای لیگ برتری سخت و دشوار است زیرا آنها با تمام انگیزه برای متوقف کردن صبا به زمین مسابقه می آیند و این ما هستیم که باید تیمی بهتر از هفته گذشته باشیم.



وی در ادامه با اشاره به حضور خود در ترکیب اصلی صبا در نیمه دوم دیدار مقابل راه آهن شهرری تصریح کرد: انگیزه زیادی برای حضور در ترکیب اصلی صبا داشتم و خوشبختانه در شبی که نتیجه بازی با راه آهن نیز به نفع ما بود توانستم در نیمه دوم اولین بازی خود را برای صبا در لیگ برتر انجام دهم.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم از ساعت 22 سه شنبه بیست و پنجم مرداد ماه در دومین دیدار خانگی خود که مصافی از هفته چهارم دور رفت رقابت های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است، به مصاف سایپا البرز می رود.