شکارچیان متخلف پارک ملی و علی آباد دستگیر شدند

احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مأموران و ضابطین گارد اجرایی پارک ملی گلستان یک نفر شکارچی غیر مجاز را در پارک ملی گلستان دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: ماموران گارد اجرایی پارک ملی گلستان در ساعت 22 و 30 دقیقه روز گذشته این متخلف را در منطقه دره باغ پارک ملی گلستان در حال شروع به شکار دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: از این متخلف یک قبضه اسلحه دولول قاچاق، لوازم و ادوات شکار و صید کشف شد و پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورت جلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.

این کارشناس گفت: همچنین ماموران گارد اجرایی اداره علی آباد کتول در ساعت 21 مورخ 22 مردادماه موفق به دستگیری دو گروه شکارچی متخلف شدند.

دباغیان افزود: گروه اول در منطقه ارتفاعات روستای شیرین آباد دستگیر شدند که از این متخلفان دو قبضه اسلحه برنو و دولول قاچاق و لاشه یک راس شوکا کشف شد.

وی گفت: گروه دوم توسط مامورین در منطقه سیاه مرزکوه دستگیر شد که از متخلفان یک قبضه اسلحه برنو و لاشه یک راس میش وحشی کشف شد و پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورت جلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.

دباغیان افزود: در شرایطی که هر روز شاهد درگیری و افزایش خشونت علیه مأمورین زحمتکش محیط زیست هستیم بر همه مردم طبیعت دوست و نجیب منطقه فرض است به یاری حیات وحش که بیشتر گونه های آن کمیاب بوده شتافته و دست شکارچیان خاطی را از این حیوانات کوتاه کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می کند که ما را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه های حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد.